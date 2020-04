Mobilisés pour le Covid-19, des secouristes isérois victimes de vandalisme

On l'a malheureusement vu ailleurs, en cette période de lutte contre le coronavirus, il arrive parfois que les véhicules de médecins, d'infirmières soient forcés : certains cherchant à tout prix du gel, des gants, pourtant indispensables pour les soignants en première ligne. Pour l'instant aucun lien établi dans ce sens, mais ce qui est sûr c'est que les secouristes des Portes de l'Isère ont eu la désagréable surprise de constater, hier, à leur unité opérationnelle de Vézeronce-Curtin, qu'on avait tenté de fracturer l'un de leurs véhicules. La clôture autour du site a aussi été pliée. L'association cherche donc à renforcer les extérieurs de ce site et la gendarmerie va multiplier les patrouilles.

Du vandalisme qui agace forcément ces secouristes. "On est engagé depuis le 23 mars dans le cadre de la lutte contre le Covid et on n'a autre chose à faire que gérer ce genre de désagréments", explique Anthony Rancière, le président de l'antenne des Portes de l'Isère de la fédération française de sauvetage et secourisme. Comme la Croix-Rouge et la Protection civile, la FFSS est mobilisée via le centre 15 pour effectuer des transports de personnes suspectées d'avoir le coronavirus.

L'asso cherche notamment des nettoyeurs haute pression

Anthony Rancière précise que ses équipes ont besoin "de matériel pour nettoyer l'intérieur de nos véhicules, comme des pulvérisateurs décontaminant, des nettoyeurs haute pression. On cherche aussi des gels douche, des savons, des serviettes de bains, car après chaque intervention, nous devons nous doucher." Pour toute proposition de don, contactez Sabrina au 06.61.64.66.18.