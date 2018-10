Deux TGV sont à l'arrêt depuis 9h30 mercredi matin à la suite d'un incident sur un train de fret en gare de Modane en Savoie. Une fuite et un dégagement de fumée ont été constatés sur un wagon chargé d'un poids-lourd transportant des déchets chimiques.

Modane, France

Le bâtiment de la gare de Modane en Savoie est confiné depuis ce mercredi matin 9h30 et un train de fret est immobilisé sur les voies. La Police de l'Air et des Frontières a repéré une fuite et un dégagement de fumée depuis l'un des wagons.

Une fuite détectée sur un chargement chimique

Sur ce wagon est installé un poids-lourd transportant des déchets chimiques dont la nature n'a pas été identifiée pour l'instant. La SNCF parle officiellement d'une fuite de produit toxique "solide", sans plus de précisions. Selon le maire de Modane Jean-Claude Raffin il n'y a pas de danger pour le quartier de la gare.

Une quinzaine de pompiers de Modane et de Saint-Jean-de-Maurienne spécialisés dans le risque chimique sont sur place ce mercredi midi.

Des trains à l'arrêt et forte perturbation des TER en Maurienne

Deux TGV sont à l'arrêt : l'un à Bardonecchia côté italien, l'autre à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Il y a également de grosses perturbations sur la circulation des TER en Maurienne. La SNCF a commandé des cars de substitution mais sans confirmer pour l'instant à 13h30 qu'ils seraient bien présents en gare de Modane.

La SNCF espère une reprise de la circulation des trains vers 14h.

Ce n'est pas la première fois qu'un incident de ce genre a lieu en gare de Modane. Le 28 septembre dernier, un protocole pour risque chimique avait également été déclenché à cause d'une fuite (qui s'est avérée être une fuite d'air) sur un wagon.