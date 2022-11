Mohand Hamami, né à Voiron et ex-Action directe, est mort en Algérie

Un ancien membre d'Action directe est mort. France Bleu Isère a appris cette semaine, la mort en Algérie, à l'âge de 67 ans, de Mohand Hamami, né à Voiron. Ce complice de Nathalie Menigon, Jean-Marc Rouillan, Joëlle Aubron et Georges Cipriani, au sein du groupe anarchiste terroriste des années 70-80 en France, était réfugié de l'autre côté de la Méditerranée depuis le milieu des années 80.

ⓘ Publicité

Militant dans les milieux maoïstes grenoblois et chez Caterpillar

C'est en France et notamment en Isère que Mohand Hamami avait fait connaissance avec ces fractions d'extrême gauche qui ont basculé dans la violence, posant des bombes et tirant sur des lieux de pouvoir, des politiques, des chefs d'entreprise et des policiers. "Ce que je sais, explique Me Bernard Ripert - avocat grenoblois qui a eu l'occasion de le défendre dans des affaires locales dans les années 70 - c'est qu'à la fin des années 60, début des années 70, il a tout de suite rejoint la mouvance maoïste sur la ville de Grenoble. Je sais qu'il a travaillé chez Caterpillar et milité chez Caterpillar, et il a toujours mené un combat révolutionnaire dans le cadre de son activité et de son engagement politique au côté de ses camarades maoïstes". Selon d'autres sources Mohand Hamami était également connu comme militant grenoblois du MTA, mouvement des travailleurs arabes.

Condamné par contumace pour le meurtre de deux policiers avenue Trudaine à Paris

Mohand Hamami a ensuite suivi la trajectoire meurtrière d'Action directe, au tournant des années 70 et 80. En 1983 il est identifié comme étant un des membres du groupe ayant participé à la fusillade du 31 mai avenue Trudaine à Paris, au cours de laquelle deux policiers, Emile Gondry et Claude Caïola, ont été abattus. Mohand Hamami prendra ensuite la fuite vers l'Algérie. Il n'en reviendra jamais malgré les requêtes de la justice française en 1985, faute d'accord d'extradition entre les deux pays. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 7 juin 1990 par contumace Mohand Hamami n'a par ailleurs jamais purgé sa peine en Algérie.