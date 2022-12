Mohed Altrad condamné à 18 mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité de deux ans

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement ce mardi sur les accusations de corruption visant le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte et Mohed Altrad, l'homme d'affaires du BTP, patron du club de rugby de Montpellier et l'un des sponsors de la FFR.

ⓘ Publicité

Bernard Laporte est condamné à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby, pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, recel d'abus de biens sociaux et abus de biens sociaux. Il a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel de cette condamnation.

Mohed Altrad, sponsor maillot des Bleus, patron du club de rugby de Montpellier lui, a écopé d'une peine de prison de 18 mois avec sursis, de 50 000 euros d'amende et une peine complémentaire de deux ans d'inéligibilité pour corruption active, trafic d'influence, abus de biens sociaux.

Mohed Altrad était poursuivi pour avoir versé 180 000 euros à Bernard Laporte en échange de l'obtention du sponsor maillot de l'équipe de France de rugby et de l'intervention du patron du rugby pour alléger certaines sanctions sportives à l'encontre du MHR.

Mohed Altrad ne pourra plus siéger au conseil municipal de Montpellier, mais dans les faits, il n'a jamais siégé

Mohed Altrad va étudier le jugement avant de se décider de faire appel ou non. Rappelons que Mohed Altrad, tête de liste aux élections municipales de mars 2020 à Montpellier est aujourd'hui conseiller municipal. S'il ne fait pas appel de sa condamnation il ne pourra plus siéger au conseil municipal, ce qui ne changera rien puisque depuis deux ans, il n'a jamais mis les pieds au conseil municipal.

Dans un communiqué, le MHR rappelle que "il est essentiel de souligner que le Montpellier Hérault Rugby n’est ni visé ni impacté par cette décision et Mohed Altrad continuera d’investir son temps et son énergie dans ses missions de direction pour son club, ses salariés et ses partenaires."