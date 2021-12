Moi en 2021 : des Alsaciens racontent ce qui a marqué leur année (en bien)

Ils ont changé leur vie, fait une rencontre incroyable, vécu une aventure hors du commun ou sont devenus des héros malgré eux : pendant toutes ces vacances de fin d'année, France Bleu Alsace propose de raconter l'histoire de dix Alsaciens qui ont eu une année 2021 un peu particulière.

J'ai aidé une femme à accoucher sur l'autoroute

Maxence Gless a 21 ans, il vit à Brumath et le 6 août dernier, dans la nuit, alors qu'il partait en vacances et qu'il s'était arrêté sur une aire d'autoroute, il a aidé une femme à accoucher de jumeaux : "Après ça, on me reconnaissait dans la rue, on m'appelait le super-héros, ça fait bizarre"

Maxence Gless a aidé une femme à accoucher de jumeaux sur une aire d'autoroute Copier

Maxence Gless a reçu des nouvelles des jumeaux et ils vont très bien © Radio France - Emilie Pou

Claude Weinzorn, est viticulteur sur 9 hectares autour de Niedermorschwihr dans le Haut-Rhin. En cette année 2021, il est en cours de conversion bio : "C'est plus de travail et les bonnes solutions sont différentes selon les années et selon le climat".

Le viticulteur Claude Weinzorn a décidé de passer au bio Copier

Certains ont même pleuré en voyant la médaille - Charlotte Lembach, vice-championne olympique de sabre par équipe

Charlotte Lembach, Strasbourgeoise, a remporté la médaille d'argent au sabre féminin par équipe aux Jeux olympiques de Tokyo le 31 juillet dernier : "Le regard des gens a changé depuis, on m'a reconnue sur un marché dans le sud-ouest, certains ont même pleuré en voyant la médaille".

Charlotte Lembach est devenue vice-championne olympique de sabre par équipe aux JO de Tokyo. Copier

L'émotion de Charlotte Lembach à son retour à Strasbourg © Maxppp - François Rea

Françoise Moulin, professeure de sport, a pris sa retraite cette année, après 41 ans passés au sein du collège Alice Mosnier à Fortschwihr dans le Haut-Rhin. Le 30 septembre dernier, les 760 élèves du collège et tout le personnel lui ont fait une haie d'honneur en guise d'adieu. La vidéo a fait le tour d'internet : "C'était très très émouvant, ca vous prend aux tripes. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre".

Françoise Moulin, prof de sport, a eu une énorme surprise pour son départ en retraite Copier

Je suis arrivé en finale d'une émission de télé

Sébastien Vaille, boulanger à Strasbourg, est arrivé cette année en finale de l'émission "La meilleure boulangerie de France" sur M6 : "C'était une super journée, on a beaucoup ri avec les chefs. Depuis on a eu beaucoup de monde dans la boulangerie et l'affluence est restée".

Sébastien Vaille, le patron de l'Allégorie à Strasbourg, est allé jusqu'en finale de "La meilleure boulangerie de France" sur M6 Copier

Christelle Adoneth a repris l'épicerie d'Aubure, un village de montagne dans le Haut-Rhin pour garder un commerce sur la commune : "J'ai toujours mes clients fidèles et c'est un repère pour certaines personnes. Les gens n'ont pas besoin de descendre et faire 20 minutes de route pour chercher une baguette".

Christelle Adoneth a rouvert l'épicerie d'Aubure. © Radio France - Guillaume Chhum

Christelle Adoneth a décidé de reprendre l'épicerie d'Aubure Copier

C'est ma première photo de lynx, c'est extraordinaire

Frédéric Preisemann, un forestier de l'ONF basé à Colroy-la-Roche dans la vallée de la Bruche, a photographié un lynx en avril dernier dans le massif du Donon, preuve que le grand prédateur se réinstalle dans les Vosges : "C'est assez magique de se dire qu'on peut se promener en forêt et être observé par un lynx".

Frédéric Preisemann a photographié un lynx en avril dernier Copier

Le lynx a été immortalisé le 16 avril dans la forêt de Neuwiller-les-Saverne - Réseau Loup-Lynx

Romain Schindler a eu l’idée d’usiner, dans le cadre de sa formation de deuxième année, en spécialité Génie industriel à Mulhouse, le logo "A cœur" de la région Alsace. Il l'a mis à la place du logo Toyota de ses parents, qui avait été abîmée dans un accident : "On m'en parle encore, à tel point que j'ai eu des demandes de plusieurs personnes pour faire le même logo. Je suis un peu comme un ambassadeur de l'Alsace".

Romain Schindler a eu l'idée de mettre sur la voiture de ses parents le logo "Alsace au cœur" Copier

Ils ont écrit un livre avec Robert Badinter

Peggy Kilhoffer est institutrice à l'école Jean Mermoz de Schiltigheim. Avec ses élèves de CM1-CM2 elle a réalisé un abécédaire républicain dont l'avant propos a été écrit par Robert Badinter : "C'est devenu leur fierté, au delà de leur travail sur le livre, ils se sont rendus compte de l'importance du personnage et de ce qu'il avait apporté à la République".

L'abécédaire républicain de la classe de CM1-CM2 a été envoyé à Robert Badinter qui a écrit l'avant-propos Copier

Mickael Mawem a ouvert une salle d'escalade à Colmar, avec son frère, un mois après avoir participé aux Jeux olympiques de Tokyo : "Il y a depuis les JO un bel engouement sur l'escalade. On aimerait que ça continue et c'est pour ça qu'on a ouvert cette salle en Alsace, là où on a commencé".

Les frères Mawem ont ouvert une salle d'escalade à Colmar, après les Jeux olympiques Copier