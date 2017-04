"Moi Présidente je renforcerais la sécurité" #24

Le président d'un jour est une salariée de la centrale nucléaire de Cattenom. La 1er mesure de Laurence, si elle était élue, ce serait de renforcer la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Jusqu'au second tour de l'élection présidentielle, des Mosellans avancent leurs propositions concrètes et leurs souhaits pour faire avancer la société française. Laurence, salariée de la centrale nucléaire de Cattenom, estime que les premières mesures à prendre, si elle était à la place du Président de la République, ce serait de "renforcer la sécurité, les équipes de gendarmerie et de police".

Cette Mosellane souhaiterait aussi, dans l'Education nationale, "bien encadrer les jeunes dès 14 ans pour ne pas qu'ils se fassent embrigader" par les réseaux terroristes. Laurence, salariée de la centrale de Cattenom, reconnait avoir "un peu peur" sur son lieu de travail, en raison de la menace djihadiste.