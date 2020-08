Quatorze personnes sont mortes au mois de juillet 2020 sur les routes de Drôme et d'Ardèche, neuf de plus qu'en juillet 2019, alors que le nombre d'accidents a baissé.

Moins d'accidents mais plus de morts en juillet sur les routes de Drôme et d'Ardèche

En Ardèche, on compte 15 accidents en ce mois de juillet, 11 de moins que sur le même mois l'an dernier. Mais on déplore 4 fois plus de morts, 4 tués : un couple de passagers sexagénaires à la Souche, un automobiliste à Saint-Fortunat-sur-l'Eyrieux et un motard à Saint-Jean-le-Centenier.

Dans la Drôme, il y a eu aussi un peu moins d'accidents (37 en ce mois de juillet 2020 contre 44 accidents en juillet 2019), mais 10 morts, 6 de plus qu'en juillet 2019. On se souvient de cette journée noire du 20 juillet à Albon sur l'autoroute A7 avec un motard tué le matin, et 5 enfants le soir dans l'incendie de la voiture familiale.

Quatre tués en Ardèche, dix dans la Drôme

Si on regarde les chiffres depuis le début de l'année, le nombre de tués sur la route est en baisse en Ardèche avec 14 morts à fin juillet, 3 de moins qu'à la même époque l'an dernier. Bilan en hausse en revanche dans la Drôme avec 24 morts depuis le début de l'année contre 22 à la même époque l'an dernier.