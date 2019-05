La mortalité routière en baisse dans la Drôme

Drôme, France

Moins d'accidents, moins de blessés et moins de morts. Le bilan est meilleur que l'an dernier à la même date, sur les routes de la Drôme.

11 accidents mortels et 11 personnes tuées depuis le début de l'année alors que le département comptait 11 accidents mortels et 16 tués à la même date, en 2018. Le nombre de blessés suite à un accident de la route baisse également, de 38% : 116 blessés au premier semestre 2018 contre 186 au premier semestre 2019.

"La Drôme est sans doute l'une des exceptions sur le territoire "

Patrick Vieillescazes, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de la Drôme, dresse le même constat concernant le nombre d'accident corporels, "au 26 mai, nous en avons comptabilisé 106 . Nous en avions presque 130 à la même époque, l'an dernier. Cela fait une baisse d'à peu près 20%. Le département de la Drôme est sans doute l'une des exceptions sur le territoire ". Selon un bilan de la Sécurité routière, le nombre d'accidents mortels a augmenté de 1,1% au niveau national.

Mai, juin, juillet et août les mois les plus meurtriers ?

"Le volume d'accidents corporels reste tout de même important et je rappelle que nous déplorons 11 personnes décédées dans la Drôme depuis le début de l'année", tempère immédiatement le secrétaire général de la préfecture. Patrick Vieillescazes souligne que sur les 40 accidents mortels en 2018, la moitié, 21 précisément, ont eu lieu entre les mois de mai et août. "Bien qu'une année ne ressemble pas nécessairement à l'autre, il faut rester prudent et responsable".

64% des tués depuis le début de l'année ont entre 18 et 36 ans

Cet appel à la prudence s'adresse tout particulièrement aux jeunes. Deux tiers (64%) des tués sur les routes depuis le début de l'année avait entre 18 et 36 ans. Deux tiers des accidents mortels - aussi - ont eu lieu le samedi et entre 21h00 et 6h00 du matin. "Les jeunes ont font la fête avec de l'alcool, de la drogue, parfois. Heureusement, nous voyons beaucoup de jeunes utiliser le "Sam" (celui qui conduit c'est celui qui ne boit), beaucoup en sortie de discothèque font des tests d'alcoolémie. Je les incite à continuer dans ce sens, je les incite à convaincre leurs camarades à le faire parce que les jeunes sont surreprésentés dans la mortalité routière dans notre département", se désole le capitaine Patrick Martinez, chef d'escadron départemental de la sécurité routière de la Drôme.

Les gendarmes notent une forte augmentation des infractions liées à la conduite sous stupéfiant et plus légèrement la conduite sans permis.

Deux motards tués en cinq jours

Et avec les beaux jours, il y a plus de deux-roues sur les routes. Donc, statiquement il y a plus de chance d'avoir des victimes parmi eux. Depuis le début de l'année 2019, deux motards ont perdu la vie, dans la Drôme. Tous les deux au mois de mai, à cinq jours d'intervalle. "Les motos sont une cible dans tous les département et surtout dans la Drôme. Nous avons un secteur routier qui appelle les motocyclistes parce qu'il ya beaucoup de virages, des routes agréables ... Je suis motocycliste en gendarmerie et en tant que civil. C'est un plaisir mais le motocycliste n'est pas seul et la route surtout, n'est pas un circuit" , rappelle le capitaine Martinez. Un quart des morts sur la route, en 2018, étaient des conducteurs de deux-roues.

Des contrôles intensifiés tout le weekend de l'Ascension

Pas question, donc, de relâcher la sécurité routière. Le capitaine Martinez de l'escadron de la sécurité routière de la Drôme prévient : "tous les effectifs disponibles, que j'ai sous mon commandement, sont sur le terrain. Je n'ai personne dans les bureaux. Nous devons être présents pour assurer la sécurité des usagers de la route lors longs weekends chargés comme celui-ci, surtout lorsque la météo est favorable".

Effectivement, le trafic dans le sens des départs est multiplié par trois sur l'autoroute A7 et par deux dans le sens des retours. Les routes principales de la Drôme et de l'Ardèche seront aussi très chargées. "Nous faisons avant tout de la prévention, en étant très visibles, les automobilistes changent leur comportement", explique le capitaine Patrick Martinez.

Néanmoins, les gendarmes relèvent également bon nombre d'infractions "lorsque vous avez des bouchons certaines personnes utilisent leur téléphone et percute le véhicule qui est devant. D'autres franchissent la bande d'arrêt d'urgence et double tout le monde. Nous sommes là pour éviter cela, le tout est de ne pas avoir d'accident sur la route, pour ne pas avoir de bouchons supplémentaires".

Des contrôles aléatoires auront lieu aussi sur le réseau secondaire. Ce mercredi, les gendarmes ont relevé en quelques heures une soixantaine d'infractions, dont une dizaine de très grands excès de vitesse.