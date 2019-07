PHOTOS - Moins de deux ans après le cambriolage meurtrier, le jardin St Adrien de Servian retrouve un nouveau souffle

Le 5 octobre 2017, la vie de la famille Malgouyres, propriétaire du jardin St Adrien, basculait soudainement. L'ancien "jardin préféré des français" était alors transformé en scène de crime. Aujourd'hui Françoise Malgouyres et son fils Olivier, se battent au quotidien pour lui redonner du souffle.

Servian, France

Ne dites surtout pas à Françoise Malgouyres que le jardin St Adrien est en train de revivre une seconde naissance.

Pour elle, cela signifierait qu'il a été mort un jour. Or, pour l'épouse de Daniel Malgouyres, toujours incarcéré à ce jour pour y avoir tué un cambrioleur à l'automne 2017, le jardin lui a toujours été bien vivant, malgré les "événements".

Elle préfère donc parler de "nouveau souffle".

Et la vie qui bascule soudainement

5 octobre 2017. Début de soirée.

Daniel Malgouyres et son épouse, Françoise, sont dans leur maison, construite pierre par pierre au beau milieu du jardin St Adrien de Servian, dont Daniel est originaire.

Deux cambrioleurs font soudainement irruption dans la maison. Ils exigent que le couple leur remette le contenu du coffre. Daniel Malgouyres, se sentant menacé, lui et son épouse, tue l'un des deux hommes avec son fusil. L'autre a le temps de s'enfuir.

15 jours plus tard, coup de tonnerre ! Daniel Magouyres, qui avait été laissé libre malgré sa mise en examen pour meurtre, est arrêté et placé en détention pour complicité de tentative de vol avec arme. Entre temps, le 2ème cambrioleur, Richard Bruno, a été interpellé à Perpignan. Et il raconte aux enquêteurs que c'est le propriétaire du jardin lui-même qui a tout manigancé pour récupérer l'argent de son épouse. Le couple, avant le drame, était en instance de divorce.

Depuis, et malgré de nombreuses demandes de remise en liberté, Daniel Malgouyres est toujours incarcéré et c'est toute une famille qui s'est déchirée autour de cette affaire.

C'est un jardin, extraordinaire...

Juillet 2019. Le soleil inonde le jardin St Adrien et les cigales sont à la fête.

C'est le milieu de l'après-midi. Françoise Malgouyres et son fils Olivier ferment à double tour la maison familiale et se dirigent vers l'entrée du jardin pour y accueillir leurs visiteurs du jour (le jardin ouvre au public de 16h à 18h30).

Françoise Malgouyres et son fils Olivier sont seuls désormais pour gérer le jardin, les visites et son entretien. © Radio France - Guillaume Roulland

Ce jour-là, ces visiteurs (plusieurs dizaines en ce mercredi de juillet) viennent des 4 coins de l'Hérault, de France, mais aussi d'Europe (Grande-Bretagne, Allemagne ou encore Belgique, dont Françoise Malgouyres est originaire).

Peu d'entre eux affirment qu'ils connaissaient l'existence de cet endroit auparavant, ou alors "grâce à l'émission de télévision" durant laquelle le jardin avait été élu "jardin préféré des français" en 2013.

Aucun ne fait donc allusion à "l'affaire", ou alors ils n'osent tout simplement pas le faire.

Les commentaires et réactions sont élogieux et dithyrambiques. "Extraordinaire... fabuleux jardin... un havre de pays... un travail de titan !"

Daniel et Françoise Malgouyres ont fait l'acquisition de cette ancienne carrière de pierres à la fin des années 80. Des photos, disposées un peu partout dans le jardin, témoignent des gigantesques travaux dans lesquels le couple s'est alors lancé pour réaliser son rêve.

Le jardin avant, et aujourd'hui... © Radio France - Guillaume Roulland

Mais les événements du 5 octobre 2017 ont bien faillit avoir définitivement raison de cette incroyable entreprise.

Un nouveau souffle

Dans les mois qui ont suivi le cambriolage, le jardin est évidemment resté fermé, comme chaque année pendant la morne saison. Mais dès avril 2018, il a rouvert ses portes, alors que beaucoup pensaient qu'en raison de l'enquête judiciaire, il resterait définitivement clos.

"Ça n'a pas été facile" concède Françoise Malgouyres, qui a du et à contre-cœur se séparer de tous ses employés pour survivre financièrement.

"Mais la nature vous donne beaucoup de bonheur et d'énergie pour continuer. L'autre partie de ma vie, qui reste très compliquée, s'échappe un peu grâce à ce jardin."

A quelques mètres, son fils, Olivier, à peine trentenaire, ne lâche pas sa mère du regard. Lui aussi a désormais consacré l'essentiel de sa vie à gérer le jardin de ses parents et à en assurer l'entretien.

Quand il n'est pas ouvert à la promenade et qu'il doit donc y tenir la buvette, Olivier monte sur son tracteur pour aménager de nouveaux espaces. Car la mère et le fils ne manquent visiblement pas de projets.

"Cette année, on a fait de nouveaux aménagements pour faciliter en particulier l'accueil des personnes handicapées. Mais il y en a d'autres dans les cartons" reconnaît Olivier.

Un coin d'ombre très prisé, au milieu d'un océan de verdure baigné de soleil © Radio France - Guillaume Roulland

Concernant la soirée du 5 octobre 2017, Françoise Malgouyres et son fils, restent évidemment très discrets. Car une procédure judiciaire est toujours en cours.

Celle-ci reconnaît toutefois, la mine triste, que dans les jours qui ont suivi, elle a vécu un véritable séisme personnel en apprenant que _"l'homme avec qui elle avait vécu pendant 40 ans"_était peut-être à l'origine de toute cette affaire.

"J'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui à l'accepter" dit-elle. "Mais si demain la justice m'affirme définitivement qu'il est coupable, alors il faudra qu'il soit sanctionné !"

Puis en apercevant soudain de nouveaux visiteurs franchir le portail d'entrée, le visage de Françoise s'illumine de nouveau derrière ses grandes lunettes noires.

Françoise Malgouyres: "Quand je suis dans le jardin, je trouve la force d'oublier un peu l'affaire !" Copier

Olivier Malgouyres: "On se sent soutenus et encouragés par les gens qui viennent visiter le jardin" Copier

Françoise et Olivier Malgouyres © Radio France - Guillaume Roulland