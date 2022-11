Moins de deux ans après une intrusion violente, le lycée Prouvé de Nancy a revu son dispositif de sécurité

38 caméras, des détecteurs de présences, des sirènes d'alarmes : le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a présenté ce mardi 15 novembre le nouveau dispositif de sécurité du lycée des métiers Jean Prouvé de Nancy, qui accueille environ 500 élèves et 200 apprentis. L'établissement avait connu une intrusion violente en février 2021 : une bande de jeunes avait fait irruption dans l'établissement, une rixe avait éclaté. Un élève avait été agressé et des coups de feu à blanc avaient été tirés. Depuis, toute la sécurité de l'établissement a été revue comme l'avait annoncé après les incidents Jean Rottner .

Les caméras ne fonctionnaient plus

Avant l'intrusion de l'an dernier, les caméras ne fonctionnaient plus, même chose pour les dispositifs anti intrusion. Le gardien dispose désormais d'un mur d'images en temps réel. Les images des 38 caméras sont conservées pendant 15 jours. Des alarmes avec détection de présence ont été mises en place et toutes les procédures d'alerte ont été revues. Prochaine étape : l'accès contrôlé au lycée et à certaines zones de l'établissement grâce à des cartes magnétiques. Coût total de cette sécurisation : 500 000 euros. Depuis, selon le proviseur Pascal Gachenot, le climat s'est apaisé. La vidéosurveillance a permis de revenir sur des incidents comme des bousculades entre élèves.

Une remise à plat qui était nécessaire selon Jean Rottner : "ce qui est important, c'est le bien-être, la capacité d'une équipe éducative de ne pas se soucier d'éventuels risques extérieurs [...] Ca peut paraître important, c'est un plan de 92 millions d'euros à l'échelle de 352 lycées dans la région".

Le modèle du lycée Jean Prouvé sera étendu à tous les lycées du Grand Est. Quinze projets sont déjà lancés. la Région veut que tous les établissements soient au niveau à l'horizon 2024.