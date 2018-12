Moins de morts, mais plus d'infractions sur les routes du Territoire de Belfort en 2018

Territoire de Belfort, France

La préfecture du Territoire de Belfort dresse un premier bilan de la sécurité routière sur les routes du départements pour cette année 2018. Un bilan mitigé, puisque d'un côté le nombre de morts et de blessés est baisse, mais de l'autre, le nombre d'infractions est en hausse.

Moins de morts et de blessés

Le nombre de morts a été divisé par deux dans le Territoire de Belfort. Trois personnes ont perdu la vie sur les routes depuis le mois de janvier 2018, contre six en 2017.

Le nombre de personnes blessées à lui aussi baissé. Ils sont 22% de moins cette année.

Plus d'infractions

L'usage de stupéfiants au volant explose, et augmente de près d'un tiers cette année. Autre infraction en forte hausse : l'utilisation du téléphone au volant : les forces de l'ordre en ont constaté presque 30% de plus que l'année dernière dans le département; De manière plus générale, cette année, il y a eu beaucoup plus de suspensions de permis. On en compte 427 dans le Territoire de Belfort, depuis le début de l'année; c'est 14% de plus que l'année dernière.