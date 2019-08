L'été moins meurtrier sur les routes drômoises en zone gendarmerie que l'an dernier

Prés d'une trentaine d'automobilistes verbalisés pour des infractions à la vitesse dans la traversée de la Drôme sur l'Autoroute A 7 ce vendredi après-midi. Les gendarmes drômois notent malgré tout un bilan routier plus positif que l'été dernier en nombre de victimes.

Valence

Vint- six conducteurs verbalisés en trois heures ce vendredi après-midi sur l'autoroute A 7 dans la traversée de Valence, là où la vitesse est limitée à 90 KM/H. Les gendarmes drômois ont relevé des vitesses de 120 à 135 au lieu des 90 autorisés. Les automobilistes ont payé des amendes de 45 à 90 euros en fonction de leur écart de vitesse. Pour les conducteurs français l'amende a été accompagnée d'une perte de 1 à 3 points sur leur permis de conduire.

Un été moins meurtrier sur les routes drômoises

Le bilan de l’été sur l'autoroute est plutôt meilleur que l'an dernier. Aucun accident mortel dans la traversée de la Drôme sur l'A 7 en Juillet-Août seulement des accrochages dus au non respect des distances de sécurité ou à l'usage du téléphone.

Sur les autres routes du département, en zone gendarmerie on déplore trois morts, dont deux piétonnes. C'est deux fois moins que l'été dernier où six personnes avaient perdues la vie. Et depuis le début de l’année 2019, ce sont 19 personnes qui ont été tuées sur les routes dans ce même secteur de la zone gendarmerie.

Délinquance en baisse sur les aires de repos

La délinquance classique, type vols à la roulotte ou escroquerie sur les aires de repos a baissé ce été d'environ 20 %. Une baisse particulièrement notable sur l'aire de repos de Montélimar où un poste de gendarmerie spécifique a été installé tout spécialement pour les deux mois d’été.