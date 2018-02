Le bilan 2017 de la délinquance en Vaucluse a été présenté vendredi et il est très mitigé. Si les vols à la tire et les vols à la roulotte sont en recul, le nombre de cambriolages, de violences physiques (notamment au sein des familles) et de délits routiers est en nette hausse.

Avignon, France

Pas mauvais, mais pas très bon non plus : le bilan de la délinquance est mitigé pour 2017 en Vaucluse.

On note des chiffres encourageants : le recul du nombre d'atteintes aux biens (c'est à dire les vols à la tire, les vols dans les voitures...). Leur nombre a diminué de 5,4% l'an passé - alors que la baisse n'est que de 0,9% au niveau national. Et chez nous, cette diminution est continue depuis trois ans.

Mais ces chiffres sont contrebalancés par d'autres, nettement moins bons.

Les délits routiers : principaux points noirs

53 personnes ont perdu la vie dans des accidents en 2017, c'est 20% de plus que l'année précédente. Et 400 personnes ont été blessées. Un tiers des victimes sont des pilotes de deux-roues. Et si on compare, il y a trois fois plus de tués sur les routes du Vaucluse que sur les routes françaises.

On compte trois causes majeures : la vitesse, l'alcool et le non respect des règles. Le préfet de Vaucluse promet donc d'intensifier les contrôles (il y a en a déjà eu 15.000 l'an passé, dans tout le département).

Nombre des cambriolages en hausse.

Police et gendarmerie ont enregistré l'an dernier 3.700 cambriolages, soit une hausse de 4% par rapport à 2016 (hausse deux fois plus importante qu'au niveau national).

Cela s'explique : dans notre département, il y a beaucoup de zones pavillonnaires (que les habitants quittent le matin pour aller travailler, et ne retrouvent que le soir). Il y a aussi beaucoup de résidences secondaires (inhabitées une partie de l'année), et des axes de circulation importants (autoroutes, routes nationales) qui permettent aux bandes d'arriver - et de fuir - très vite.

Augmentation du nombre de violences physiques

Autre point noir : les violences physiques. Elles sont, elles aussi, en hausse, notamment en ce qui concerne les violences commises dans le cercle familial. Mais le taux d'élucidation et de le taux de mis en cause sont eux aussi en hausse.

Trafic de drogue stable

Pas d'embellie concernant le trafic de stupéfiants en Vaucluse... Il y a, dans certaines zones, un trafic très implanté qui nourrit toute une économie souterraine. Les policiers et les gendarmes ont saisi l'an passé 125 kilos de drogue, surtout du cannabis, plus de 200.000 euros en liquide, et 65 armes.