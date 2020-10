Moirans : gros incendie dans l'entreprise Wattalps

Les pompiers sont intervenus ce mercredi matin dans les locaux de Wattalps, à Moirans (Isère) pour un incendie d'origine accidentelle dont on ne connaît pas encore la cause.

Un important incendie a eu lieu ce mercredi matin sur le site de Centr'Alp, à Moirans (Isère). Le feu est parti de l'entreprise Wattalps, située au 96 rue de Corporat. 58 pompiers et 25 engins ont été déployés sur place, tout comme les gendarmes et policiers municipaux. L'incendie est d'origine accidentelle mais la cause est encore inconnue. Le sinistre a été maîtrisé à la mi-journée.

D'importants moyens ont été déployés sur place. - Mairie de Moirans

Selon la préfecture de l'Isère, il n'y a pas de victime à déplorer, tout le bâtiment a été évacué avant l'arrivée des secours. Wattalps est spécialisée dans la fabrication de batterie en lithium et les flammes ont fait redouter des explosions. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de l'entreprise. Aucune pollution atmosphérique n'a été détectée.

Les fumées, visibles à plusieurs kilomètres, notamment depuis Voreppe et Voiron, ont interpellé les internautes.