Moirans : Les profs d'EPS montent au créneau pour défendre leur collègue mis en cause par des lycéens

Les profs d'éducation physique et sportive (EPS), réunis en association (AEEPS, une association nationale, NDLR) montent au créneau, ce samedi 27 novembre, et prennent la défense de leur collègue du lycée Pierre-Béghin de Moirans. Rappel des faits : le 16 novembre, Ninon, une élève, a été exclue définitivement de l'établissement, après avoir publié une story sur instagram dans laquelle elle dénonçait des supposés comportements inappropriés du professeur. Et cela, dans des termes outranciers.

Le 18 novembre, les lycéens ont lancé un mouvement de défense de leur camarade, admettant la violence des propos mais fustigeant la lourdeur de la sanction. Le rectorat est saisi de l'affaire, tout comme le parquet de Grenoble, qui a ouvert une enquête.

"Des propos diffamatoires (...) qui portent atteinte à notre collègue et à notre profession"

Et selon les professeurs d'éducation physique, l'enchainement des événements a porté atteinte à la présomption d'innocence dans ce dossier. Selon l'AEEPS, il y a eu "un véritable déferlement médiatique (internet, réseaux sociaux, journaux, télévision) qui a pu suggérer voir colporter des accusations gravissimes, et toute une machinerie s'est mise en place à charge contre le professeur." Pire, selon les enseignants, il y a eu "des propos diffamatoires, qui portent atteinte à notre collègue, à notre profession, et plus largement, au fonctionnement de notre société."

Si les profs reconnaissent qu'il est essentiel d'informer, de "dénoncer un acte répréhensible", que cela "contribue à la libération des victimes", ils dénoncent un récit "odieux", "promouvant des rumeurs en les tenant pour des dénonciations avérées (...) Traiter toute alerte avec rigueur, c'est donc œuvrer pour la sécurité d'investigations qui ne soient pas court-circuitées par de tels élans médiatiques avant même d'avoir distingué le vrai, du faux."

Un collègue "promoteur de valeurs les plus respectueuses des personnes", selon l'AEEPS

Enfin, les professeurs défendent leur collègue, selon eux "largement reconnu dans la profession comme le promoteur de valeurs les plus respectueuses des personnes", et expliquent que "les enseignants d'EPS, à travers l'enseignement de techniques corporelles, sont en première ligne face aux potentiels risques d'accusations d'atteintes liées au corps, et il convient de bien distinguer un acte d'enseignement, comme une parade ou une médiation corporelle, d'un attouchement."

De son côté, l'antenne iséroise de l'Union Nationale des Lycéens (UNL) estime qu'il est "normal que le professeur mis en cause soit écarté, et même qu'il aurait été irresponsable de le laisser revenir, sachant qu'il y a 27 plaintes contre lui". Le syndicat, s'il reconnaît qu'il aurait "fallu aller voir l'administration avant d'aller sur les réseaux sociaux", déplore une nouvelle fois la sévérité de la sanction pour Ninon, et rappelle que les plus affectés dans cette affaire, ce sont "les élèves, et non pas les autres professeurs", car "tous les témoignages expliquent que les agissements du professeur ont choqué". L'UNL ne prévoit pas de nouvelle mobilisation au lycée Pierre-Béghin, car il a le sentiment que "le rectorat n'étouffe pas l'affaire", mais ne s'interdit pas une potentielle mobilisation en soutien aux victimes d'agressions sexuelles dans les lycées. Selon eux, "ce qui a eu lieu à Moirans est révélateur d'un problème plus global".

Aujourd'hui, l'enseignant mis en cause est en arrêt, le temps de l'enquête administrative, ce qui veut dire qu'il n'assure pas ses cours. Des auditions ont également lieu, dans le cadre de cette enquête. Concernant la jeune fille exclue, le rectorat précise que ses parents ont huit jours pour contester, voire faire appel, de la décision du conseil de discipline de l'exclure. Ce qu'ils n'avaient pas fait en cette fin de semaine.