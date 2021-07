Un début d'été particulièrement meurtrier sur les routes de Côte-d'Or

De plus en plus d'accidents sur les routes de Côte-d'Or

Ce début d'été 2021 est particulièrement mortel sur les routes de Côte-d'Or. Jeudi 22 juillet, la Préfecture du département fait le bilan et alerte. Au mois de juin 2021, quatre personnes ont été tuées. Depuis le début du mois de juillet, c'est pire : sept personnes sont mortes - dans six accidents - sur les routes du département. "Dramatique et alarmant", met en garde la Préfecture. Au total, avec 19 tués depuis le début de l’année 2021, la mortalité a nettement augmenté par rapport aux années précédentes (11 morts à la même date en 2020, 17 en 2019).

Attention à la luminosité !

A la lecture des données, "le pic des accidents corporels est situé entre 16 heures et 19 heures", indique la Préfecture. Elle précise que "plus la météo est bonne, plus le risque est élevé. 58 accidents ont eu lieu sur une chaussée sèche par temps clair, six avec une luminosité qualifiée d’éblouissante et 17 par temps pluvieux".

L'évolution de nombre d'accidents depuis le mois de janvier (à lire de gauche à droite) - Préfecture de Côte-d'Or

