Molac, Morbihan : un homme tué d'une balle dans la tête

Un homme est décédé ce jeudi matin après avoir été touché à la tête par une décharge de 22 Long Rifle, à Molac, dans le Morbihan. Selon le procureur de la République de Vannes, le tireur présumé a peut être été surpris par l'intrusion de la victime dans sa maison.

Il est entre 8 heures et 8 heures et demie. Un homme, âgé de 43 ans et son fils âgé de 21 ans, pénètrent par effraction, selon le procureur de la République de Vannes, au domicile d'un habitant du lieu dit "La Prince", à 3 kilomètres du bourg de Molac, près de Questembert, dans le Morbihan.

L'homme monte à l'étage. Peut être surpris par cette intrusion, le propriétaire des lieux, qui se trouve dans sa chambre, fait feu avec une carabine 22 Long Rifle. La victime est touchée à la tête, sérieusement blessée.

Le tireur présumé et le fils de la victime placés en garde à vue

Les gendarmes, les pompiers et le SAMU interviennent rapidement. Le secteur est bouclé. On ne peut plus passer par le hameau pendant de longues heures. Le temps des vérifications et surtout de la prise en charge du blessé. Celui ci transporté à l'hôpital de Rennes décède peu après 13 heures.

Le tireur présumé et le fils de la victime ont été placés en garde à vue.