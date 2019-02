Molesté à Dijon par des policiers, un gilet jaune saisit l'IGPN

Dijon, France

La scène, filmée par un journaliste d'InfosDijon, se déroule à l'angle de la rue de la Préfecture et du boulevard de la Trémouille, à Dijon, samedi 16 février, en fin d’après-midi. On y voit un homme portant un gilet jaune recevoir d'un policier un violent coup de poing, qui le propulse contre un mur. Cet homme, c'est Boris, 38 ans, agent d'entretien des voies ferrées. Il affirme qu'il suivait la manifestation pacifiquement pour prendre des photos, comme il l’avait déjà fait à d’autres occasions, et qu'il n'avait pas eu d'altercation préalable avec les forces de l'ordre. Attrapé par le col par un premier policier qui lui a demandé ce qu’il faisait-là, il lui a montré son Canon en lui expliquant qu’il prenait des photos. Le policier lui a alors demandé de partir.

Ne serait-ce que reconnaître une erreur, ce serait déjà pas mal

Le gilet jaune avait à peine fait quelques pas pour s’éloigner qu’un autre représentant des forces de l’ordre a fondu sur lui : « coup de pied, coup de poing, c’est de là que ma tête a tapé contre le mur. J’ai une bosse sur le côté droit du crâne, avec le choc du mur, j’ai un peu mal à l’oreille gauche, et j’ai une bosse à l’arrière gauche du crâne ». Rien de grave donc, mais s’il n’en restera pas de séquelles, « le geste est dramatique », commente Boris, qui a fait un signalement à l’IGPN, l’inspection Générale de la Police Nationale. L’IGPN l’a contacté et lui a demandé s’il souhaitait porter plainte.

Mais le gilet jaune hésite encore. Il doit voir un avocat pour savoir combien cela lui coûtera et quelles en seraient les conséquences. Boris ne souhaite pas que ce geste puisse coûter son emploi à celui qui l’a frappé. « Je pense que tout le monde est à cran, policiers ou manifestants. Mais ne serait-ce que reconnaître une erreur, ce serait déjà pas mal ».

Pour la Ligue des Droits de l'Homme, le geste du policier est illégal

S’il franchit le pas et porte plainte, la Ligue des Droits de l’Homme pourrait suivre et se constituer partie civile. Pour Paul Garrigues, président de la section dijonnaise de la LDH, l'infraction policière est caractérisée sur la vidéo : « le geste est à l’évidence illégal. La règle de droit, c’est que la violence peut être utilisée par la police si elle est à la fois nécessaire et proportionnée. Là, on ne voit pas la nécessité de frapper quelqu’un, et en plus visiblement, il n’avait pas commis de délit, puisqu’il n’a pas été interpellé ».

L'avis du syndicat Alliance Police Nationale

Stéphane Ragonneau, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale, fait remarquer que l'extrait de la vidéo qui fait débat est partiel et donc partial. Il ajoute que deux facteurs sont à prendre en compte : les circonstances très tendues, et un personnage qui ne serait pas qu'un simple photographe amateur : « c’est un moment où la tension était très vive, et on s’aperçoit même que la personne qui désire porter plainte contre notre collègue, manifeste bien aux côtés d’éléments perturbateurs et dangereux. Il se présente comme un photographe amateur, nous, nous le regardons différemment, puisqu’on le voit bien recevoir des ordres. Il donne des indications sur les forces de l’ordre, et il investit même à un moment donné les troupes qui vont charger ».

Il appartient désormais à l'enquête interne ouverte par la Direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d'Or, et à celle de l’IGPN, de démêler le vrai du faux.