"Mon AZF, Histoires de Toulousains" épisode 10 : l'interminable procès

Le premier procès de l'explosion de l'usine AZF s'est ouvert le 23 février 2009 à Toulouse, sur l'île du Ramier. Les victimes ont donc attendu sept ans, cinq mois et deux jours pour obtenir des réponses. Certaines ont suivi de près les audiences, d'autres ont préféré ne rien lire, ne rien écouter pour ne pas revivre l'explosion.

Éric se trouvait tout près de l'usine quand elle a explosé, route d'Espagne à Toulouse. Vingt ans après, il est encore psychologiquement fragilisé par cet évènement. Il a malgré tout tenu à suivre le premier procès : "Je redoutais d'aller à ce procès. Je suis entré dans une dépression et en même temps, il fallait que j'y aille ne serait-ce que pour savoir ce qui m'était arrivé. Toutes les théories qui ont été colportées ont semé une confusion dans ma tête et dans la population". Les premiers jours d'audience ont été douloureux pour Éric : "Ils ont montré des films, des images. Tout est remonté en moi, tout le traumatisme. Revoir ces images c'est comme si je les avais vécues hier, la veille."

"J'en ai vu certains sortir en pleurant quand même." — Gérard, ancien salarié de l'Onia

Ce premier procès marque le début d'un marathon judiciaire. Il va durer neuf mois à la salle Jean-Mermoz, transformée en salle d'audience pour l'occasion. La société Grande Paroisse, filiale du groupe Total, est relaxée en première instance. Gérard, âgé de 85 ans, a travaillé longtemps à l'Onia et lui aussi a tenu à assister au procès : "J'ai vu des témoignages de la police, d'ouvriers de l'usine. J'en ai vu certains sortir en pleurant quand même, dire au président mais "Monsieur qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire?", j'ai des copains qui m'ont dit qu'on tremblait à la barre du tribunal. De toute façon, il faut que la justice trouve un responsable, pas forcément la vérité."

"J'ai pas besoin de savoir qui est responsable de quoi." — Fabienne, victime d'AZF

Il y aura deux autres procès et le 31 octobre 2017 à Paris, la cour d'appel condamne Serge Bichelin, ancien directeur du site, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et la société Grande Paroisse à une amende de 225.000 euros. Ils sont coupables de négligences et de fautes caractérisées, ayant rendu la catastrophe possible. Fabienne habitait le quartier Empalot quand l'usine a explosé, elle a été touchée mais n'a pas voulu assister aux procès : "Ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas mais je l'avais vécu donc je savais psychologiquement ce que ça faisait. Toutes les questions financières c'était pas mon truc. J'ai pas besoin de savoir qui est responsable de quoi."

"Pour qu'une réponse soit entendue par une population qu'elle concerne, il faut qu'elle soit rendue dans des temps humains." — Maître Stella Bisseuil

L'industriel a été condamné mais le message n'a pas été entendu par tous estime Maître Stella Bisseuil qui a défendu l'association des Familles Endeuillées d'AZF Toulouse : "À chaque fois que je parle à quelqu'un de l'affaire AZF, j'ai un point d'interrogation [...] c'est parti dans le temps, trop loin, et puis c'est parti dans l'espace, à Paris. Tout ça fait que la réponse judiciaire, le message n'est pas arrivé aux Toulousains ni aux Français d'ailleurs. Pour qu'une réponse soit entendue par une population qu'elle concerne, il faut qu'elle soit rendue dans des temps humains [...] donc personne ne sait le fin mot de cette histoire et ça c'est une victoire pour Total quand même, ils ont perdu mais personne ne le sait." La justice a définitivement fermé le dossier AZF en décembre 2019.

Gérard, Fabienne et Me Stella Bisseuil ont participé à cet épisode © Radio France - FBO

