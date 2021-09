"Mon AZF, Histoires de Toulousains" épisode 11 : raconter pour ne jamais oublier

"Mon AZF, histoires de Toulousains" est un podcast en 12 épisodes que France Bleu Occitanie vous propose du 6 au 21 septembre, pour les 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle d'après-guerre en France. Episode 11, comment l'explosion a été racontée à ceux qui n'étaient pas nés.

Ils sont nés en 2002, en 2003, en 2004 ... après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Ils n'ont pas vécu la catastrophe industrielle mais elle leur a été racontée. Ce douzième épisode leur est consacré. Ils expliquent ce qu'ils savent de cet évènement qui a marqué leur ville et veulent entretenir la mémoire, en participant à ce podcast.

"Ma sœur m'a dit, c'était comme ça AZF [...] j'ai regardé des vidéos sur Youtube." — Anas

C'est en regardant un film qu'Anas, âgé de 14 ans, a appris qu'une catastrophe avait eu lieu à Toulouse : "Je regardais un film avec ma sœur, il y a eu une explosion et elle a dit que c'était comme ça AZF en 2001 [...] je suis parti voir ma mère pour savoir ce que c'était. Ensuite j'ai regardé des vidéos sur Youtube." Nassera, elle, n'a pas attendu que ses enfants la questionnent : "Au moment de l'explosion j'habitais à Tabar, c'est pas loin de l'usine. J'ai parlé à mes enfants, j'ai tout dit, bien sûr. Surtout mon premier, je lui ai dit "j'étais enceinte de toi, j'avais peur", j'avais peur de perdre mon fils [...] ça fait un choc jusqu'à maintenant".

ÉCOUTEZ - "Mon AZF Histoires de Toulousains" : épisode 11 Copier

Certains, se sont véritablement appropriés cette histoire, même s'ils n'étaient pas nés. C'est le cas de Meryl Rousseau, née en 2004. "Même moi qui n'étais pas née, à chaque fois qu'on passe à côté à l'autoroute j'ai même un peu peur. Je me dis "Waouh, ce qui s'est passé ici c'est quand même quelque chose d'incroyable [...] je me dis là où je passe il y a des gens qui sont peut-être morts, qui ont eu des blessures graves, qui ont peut-être été indemnisées à cet endroit-là".

"J'ai jamais raconté à mes enfants, ils vont savoir avec les copains." — Halima

L'histoire se raconte aussi, régulièrement, dans les établissements scolaires. Edwige est née quatre ans après la catastrophe industrielle, elle est venue témoigner au micro de France Bleu Occitanie : _"On a évoqué ce sujet quand on a fait des PPMS, des plans de mise en sécurité. On a aussi fait des exercices de risques chimiques donc c'est à dire qu'on se confine, on met du scotch aux fenêtres etc., on se prépare à ce genre de risques et je pense que ça se fait à Toulouse parce qu'on a le vécu d'AZF.Halima, elle, n'arrive pas à raconter. Elle a été légèrement blessée en 2001 et reste marquée par cette journée et tous les jours d'après : "J'étais seule à la Reynerie, à la maison. J'ai jamais raconté à mes enfants, ils vont savoir avec les copains, peut-être qu'ils vont me poser des questions, je vais répondre mais là, c'est trop difficile."_

"S'attaquer à de tels sujets, c'est casse-gueule." — Matthieu Miegeville

Rares sont les artistes qui ont écrit spécifiquement sur la catastrophe d'AZF. Le chanteur toulousain Matthieu Miegeville a voulu laissé une trace. Ainsi, il a écrit la chanson 10h17, qu'il chante encore vingt ans plus tard : _"Je me sers de ce morceau comme base, pour présenter certains aspects de la vie et des difficultés aux gamins en action culturelle quand je vais dans les collèges et les lycées pour faire la prévention du mal-être chez les jeunes. S'attaquer à de tels sujets, c'est casse-gueule, mais j'étais très rassuré lors de l'écriture du morceau d'avoir eu l'aval de certaines personnes qui avaient vécu AZF dans leur chair de façon très forte et je me rappelle d'une personne qui m'a dit que c'était exactement ça"._Un mémorial a été créé en 2012 sur le site, onze ans après l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium qui avait détruit l'usine. En 2021, à l'occasion des vingt ans de la catastrophe, un parcours mémoriel va être inauguré, pour ne jamais oublier.

Halima, Anna et Meryl ont participé à cet épisode © Radio France - FBO

"Mon AZF, histoires de Toulousains", un podcast à écouter sur francebleu.fr et sur France Bleu Occitanie chaque matin à 7h45 et 17h45 du 6 au 21 septembre.

Pour s'abonner au podcast, consultez la liste de toutes les diffusions.

Un podcast réalisé par Marion Aquilina, Pierre Bouillin, Jeanne Marie Marco et Sandrine Morin.