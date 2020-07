"Nous ne voulons pas mourir en prison": à Villepinte, des détenus inquiets pour leur sécurité déposent plainte

"Ce soir là, nous avons eu très peur. Nous ne voulons pas mourir en prison". Voilà l'un des témoignages transmis, par écrit, il y a quelques jours, par un détenu du la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Au total, ils sont onze à avoir signé un texte dans lequel ils racontent leur sentiment d'insécurité, après l'incendie, dans une cellule, qui a coûté la vie à un prisonnier, le 23 juin dernier.

"L'odeur du corps qui brûle"

Ce soir-là, vers 19h30, un incendie se déclare dans la cellule de ce jeune homme. Mais d'après plusieurs autres détenus, les secours auraient mis une heure à intervenir. L'alarme incendie ne se serait pas déclenchée dans le bon bâtiment, disent-ils. "Mon client a eu extrêmement peur", affirme maître Aurélie Tancelin, avocate d'un détenu dont la cellule se trouvait à proximité. "Sa cellule a été complètement remplie de fumée, il a tambouriné à la porte... En plus de ça, il y a les cris de la personne qui est en train de décéder juste à côté, c'est forcément très traumatisant et puis il y a l'odeur de la fumée et du corps qui brûle" ."Il s'est vu mourir", affirme l'avocate.

Plainte contre X

Son client a déposé plainte contre X, le 10 juillet dernier, pour "non-assistance à personne en danger" et "mise en danger de la vie délibérée d'autrui". Deux autres plaintes devraient êtres déposées, dans les prochain jours, selon Aurélie Tancelin. L'avocate rappelle que ces détenus sont "placés sous la sécurité de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice".

"Mon client a eu extrêmement peur" - Aurélie Tancelin Copier

Avis favorable de la commission incendie

Pourtant mercredi, le tribunal administratif de Montreuil, saisi sur la question, a rejeté la requête des avocats. Il estime que le ministère de la Justice a apporté des garanties suffisantes sur la sécurité incendie de la maison d'arrêt. La direction interrégionale des services pénitentiaires, contactée par France Bleu Paris, confirme que "la commission incendie concernant la maison d’arrêt de Villepinte a émis un avis favorable en juin 2020". Les pompiers et les surveillants seraient intervenus en moins de 10 minutes.

Une version qui ne concorde pas avec les témoignages recueillis par l'Observatoire International des Prison (OIP) auprès de certains détenus mais aussi de certains membres du personnel. "Le premier témoin lumineux qui signale un incendie est vu à 19h30 et le premier appel au PC Sécurité est pris à 19h50", selon Sarah Bosquet, chargée d'enquête à l'Observatoire qui se réfère au mémoire du ministère transmis au tribunal de Montreuil. Selon ce document, les pompiers sont arrivés dans le bon bâtiment à 20h15 alors que le feu était déjà éteint.

Par ailleurs, elle estime qu'un avis favorable de la commission "ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travaux ou d'amélioration à réaliser". Les problèmes d'interphonie ne sont pas nouveau dans cet établissement, selon les témoignages recueillis par l'OIP.

"La nuit dans une prison, c'est un climat anxiogène" - Sarah Bosquet, chargée d'enquête à l'OIP Copier

La nuit, "un climat plus anxiogène"

Pour Sarah Bosquet, il ne s'agit pas de rechercher une responsabilité individuelle mais surtout de cibler un "problème structurel" et plus global qui va au-delà de la question des incendies. "Il y a une inquiétude sur les incidents qui peuvent survenir la nuit en prison que ce soit des incendies ou des problèmes de santé urgents... Des personnes qui ont peur par exemple de faire un AVC parce qu'en général la nuit, les équipes de surveillances sont encore moins nombreuses que d'habitude."

Le soir du 23 juin, 12 surveillants étaient présents pour plus de 800 détenus. "Les gardiens qui travaillent sur les coursives n'ont pas toutes les clés et doivent appeler leur gradé pour ouvrir des cellules et agir en cas d'urgence", explique la chargée d'enquête. L'intervention peut donc prendre plus de temps. D'après l'OIP d'autres plaintes de détenus devraient effectivement être déposées dans les prochains jours.