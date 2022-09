"Mon corps est là, mais pas mon esprit" - un an après, que sont devenus les Afghans arrivés à Strasbourg ?

Il y a un peu plus d'un an, 110 Afghans arrivaient à Strasbourg, après la prise du pouvoir à Kaboul par les talibans. Treize mois plus tard, une cinquantaine sont toujours en Alsace où ils tentent de s'intégrer avec un œil, toujours, sur les événements dans leur pays

Souvenez vous. Il y a un an 110 Afghans débarquaient à Strasbourg évacués d'urgence de Kaboul, qui venait d'être reprise par les talibans. Trois bus avaient acheminé ces réfugiés jusqu'à la capitale alsacienne. Ils étaient ensuite restés un mois à l'hôtel Mercure au Wacken. Alors que sont-ils devenus ? Et bien une cinquantaine d'entre eux sont restés à Strasbourg (les autres réfugiés résident désormais ailleurs dans le Grand Est). Et depuis ils ont bien du mal à tourner la page et restent profondément préoccupés parce qu'il se passe dans leur pays.

Comme cette réfugiée, écrivaine dans son pays, professeure de littérature persane, engagée pour le droit des femmes en Afghanistan. Elle est désormais habitante de Strasbourg.

"J'ai pu monter dans l'avion, mais j'ai été battue par les talibans, j'ai reçu des coups, notamment sur la colonne vertébrale. Depuis je vis en France, je pense à mes proches. Pour moi, c'est très difficile. Je n'arrive pas à me concentrer pour l'apprentissage de la langue, l'intégration, pour faire les démarches administratives. Mon âme et mon esprit sont préoccupés par la séparation d'avec mes enfants" explique-t-elle. Malgré ses efforts, elle n'a pas encore réussi à les rapatrier. Elle n'a pas réussi non plus, pour l'instant, à s'inscrire à l'université, ce qui serait pourtant son rêve.

Les Afghans arrivés à Strasbourg il y a un an lors d'une rencontre au club de la presse © Radio France - Antoine Balandra

Aref lui aussi est arrivé il y a un peu plus d'un an à Strasbourg. Agé de 28 ans, il a bien du mal à se projeter dans sa vie française. Car les talibans sont toujours au pouvoir à Kaboul. "Je suis bouleversé. Mais pas en tant qu'Afghan, non, en tant qu'être humain. Les génocides, les crimes, les exécutions sommaires des talibans me touchent, je suis bouleversé sans arrêt" dit le jeune homme, passionné de cinéma.

Car quand il a fui l'Afghanistan, ce réfugié a quitté sa famille... Mais il a aussi perdu son métier de réalisateur et comédien. Alors pour progresser dans notre langue il regarde en boucle des films en français dans son appartement strasbourgeois. "Je suis fasciné par les travaux de Jean-Luc Godard. Par Truffaut, par Chabrol mais aussi par les films d'Agnès Varda" explique-t-il.

Un an après son arrivée à Strasbourg le jeune acteur afghan est toujours au RSA. Il rêve d'être embauché par une société de production et dit ne pas très bien comprendre pourquoi il ne peut pas reprendre son métier en Alsace.

"J'ai connu la France au travers des cahiers du cinéma. En arrivant ici, je me suis dit que j'étais à la source du monde cinématographique. Mais on m'a dit tout de suite ici, toi on ne peut pas faire grand chose pour toi dans ce domaine-là" déplore le jeune homme.

Des événements festifs organisés

Pour aider ces réfugiés afghans installés à Strasbourg et fêter le centenaire de l'amitié franco-afghane, plusieurs événements seront organisés par l'ACAS, l'association culturelle des Afghans de Strasbourg au mois de novembre.