"Il avait un comportement étrange, il était brutal" : le témoignage du père du terroriste du 14 juillet

Depuis mardi 25 octobre, c'est la personnalité du terroriste du 14 juillet à Nice qui est étudiée par la cour d'assises spéciale de Paris. Ce mercredi, sa famille a témoigné, et notamment ses parents venus spécialement de Tunisie.

Un homme brutal depuis son enfance

Le terroriste était l'ainé des garçons d'une fratrie de 11 enfants. Il a vécu en Tunisie jusqu'à ses 22 ans avant de partir vivre en France. Selon son père, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait "un comportement étrange, il était brutal et n'obéissait pas. Il frappait mêmes ses frères et sœurs". À la barre, cet homme modeste de 63 ans, agriculteur dans une petite ville de Tunisie, est vêtu d'une chemise à carreaux.

Il explique avoir installé son fils dans un studio à coté de la maison : "c'était plus simple à gérer, il revenait pour les repas avec nous". Mais un jour, alors que Mohamed a 19 ans, son père découvre la maison très abimée :"Je suis rentré à la maison, il avait tout cassé : les fenêtres et les portes. Il avait un regard dangereux que je n'avais jamais vu. Un autre fois, il nous a enfermé dans la maison avec un cadenas et une chaîne".

Avec son oncle, ils décident alors de l'emmener chez un psychiatre. Mais Mohamed ne suit pas très longtemps son traitement et refuse d'y retourner. "Mon fils n'était pas comme tout le monde. Quand il faisait chaud par exemple, il marchait au soleil et pas à l'ombre, sous 46 degrés. Je ne le détestais pas mais il était diffèrent" se confie t-il.

Pas proche de la religion selon ses parents

"Mon fils n'était pas un bon musulman : il buvait, dansait, il ne priait pas ! Il n'était fort que pour une seule chose : la musculation" raconte le père de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, qui ne le décrit pas un fanatique religieux, bien au contraire. "Quand il était petit on l'avait mis à l’école coranique, comme faisaient beaucoup de Tunisiens à l'époque. Mais c'est son seul lien avec la religion."

La mère du terroriste, elle, a notamment affirmé avoir "toujours un doute" sur le fait que son fils ait pu commettre l'attentat. Âgée de 58 ans, la Tunisienne a indiqué témoigner "pour que la vérité apparaisse".

Les auditions des proches du tueur se poursuivent ce jeudi 27 octobre.