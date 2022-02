"Mon fils est traumatisé" : près de Cancale, des chiens sautent sur un garçon de 11 ans, blessé au visage

Ce mercredi 23 février, Ilan allait prendre le bus à quelques centaines de mètres de chez lui lorsque deux chiens l'ont attaqué, à Hirel, près de Cancale. Blessé aux jambes et au visage, le garçon devra recevoir une greffe de l'oreille. Les parents ont porté plainte.

Son fils est sorti de l'hôpital, après plus de deux heures au bloc opératoire. "Il ne peut pas poser le pied par terre et il ne veut plus dormir seul, il est complètement traumatisé", glisse la maman du petit Ilan, 11 ans. Ce mercredi matin, il a été attaqué par deux chiens alors qu'il se rendait à l'école, à Hirel, à une quinzaine de kilomètres au sud de Cancale (Ille-et-Vilaine).

Les chiens se sont échappés par la porte d'entrée, mal fermée

L'arrêt de bus se trouve à quelques centaines de mètres de la maison familiale. Le collégien doit rejoindre un copain mais sur la route, deux bouledogues de race "American bully" se dirigent vers lui à toute allure. L'un d'entre eux lui mort la jambe, le garçon de 11 ans tombe. Une voisine, qui assiste à la scène, met fin au carnage. Ilan, grièvement blessé, est transporté à l'hôpital de Saint-Malo où il recevra trois points de suture à la joue et une opération à la jambe. "On voyait l'os", se souvient sa mère. Ils ont désormais rendez-vous avec un ORL pour programmer une greffe de l'oreille.

Ilan a alerté lui-même ses parents en envoyant à son père une photo sur laquelle on le voit, ensanglanté. Sa mère vient alors le chercher chez la propriétaire des deux chiens, elle-aussi sous le choc. Son fils aurait mal fermé la porte d'entrée de leur maison, permettant aux deux chiens, un mâle et une femelle, de s'échapper.

Ils avaient déjà mordu un voisin

"Ça aurait pu être évité, ils avaient déjà mordu et étaient connus dans le lotissement pour être agressifs et dangereux !", regrette la maman d'Ilan. Au mois de décembre, un homme a été mordu et n'a pas porté plainte par la suite. "Je ne comprends pas que des chiens connus pour être agressifs ne soient pas contrôlés, que personne n'ait rien dit." De son côté, le maire d'Hirel, Michel Hardouin, a assuré aux parents ne pas avoir été informé de la dangerosité de ces deux chiens. Contacté, il n'a pas souhaité réagir.

La famille d'Ilan, elle, a porté plainte à la gendarmerie de Cancale. Le parquet de Saint-Malo s'est saisi de l'affaire. La propriétaire des chiens a fourni leur carnet de vaccination et des examens vétérinaires sont en cours. Elle a pu récupérer ses deux chiens. L'enquête pour blessures involontaires doit déterminer si une faute a été commise par la propriétaire entraînant, dans ce cas, des poursuites judiciaires. Christine Le Crom, la procureur de Saint-Malo, indique qu'un garde-champêtre était intervenu récemment au sujet d'une clôture jugée "non adéquate" et qui inquiétait le voisinage puisque les chiens se ruaient sur le grillage.