"Mon frère était un homme bon" : une marche blanche en hommage à Curtis Germain au Mans

Le Mans, France

Un an jour pour jour après la mort de Curtis Germain, la communauté des gens du voyage veut lui rendre hommage. Une marche blanche est organisée dans les rues du Mans jeudi 26 décembre. En décembre 2018, le jeune homme de 25 ans était tué d'une balle dans la tête par son beau-père à Longpont-sur-Orge dans l'Essonne, l'événement avait provoqué une grande émotion, plus de 2500 personnes avaient assisté à sa veillée mortuaire sur la propriété familiale en Sarthe.

Aujourd'hui je ne vis que pour la mémoire de Curtis

"Partout où je vais on me parle de Curtis, soupire Kévis, son petit frère à l'initiative de la marche, ces choses là ne devraient pas arriver". Il attend des membres de la communauté du voyage de la France entière ce jeudi : "beaucoup tiennent à lui rendre hommage, ils attendent aussi des réponses".

Un procès en novembre 2020

Curtis Germain a été tué d'une balle dans la tête par le père de son épouse, le 26 décembre 2018 à Longpont-sur-Orge dans l'Essonne, près du domicile familial de la jeune femme. Curtis était alors en voiture avec son petit frère Kévis et son propre père, et voulait "discuter avec son beau-père" après une dispute deux jours plus tôt. Le beau-père de Curtis sera jugé en novembre prochain pour assassinat et tentative d'assassinat contre Kévis et son père.

La marche blanche va partir de la gare du Mans à 13h00, avec la diffusion de chants de cantiques, avant une prière devant la préfecture de la Sarthe vers 14h00 suivie d'une minute de silence.