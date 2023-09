"Mon sang n'a fait qu'un tour" : la réapparition du boucher volatilisé de Lannion crée l'émoi dans la commune

"Dès que j'ai vu ça, mon sang n'a fait qu'un tour", tonne sur France Bleu Breizh Izel Philippe Latronche, président de l'association des commerçants de Lannion (Côtes-d'Armor), vendredi 29 septembre. Une colère après la découverte de l'ouverture d'une boucherie à Châtellerault, près de Poitiers dans la Vienne, par Eric Nouricier.

ⓘ Publicité

Le commerçant est bien connu à Lannion puisqu'il y a deux ans, il tenait la boucherie du Miroi r dans la commune des Côtes-d'Armor. Un établissement qu'il quitte subitement en octobre 2021. L'homme "a disparu du jour au lendemain. On voit ça à la télévision mais là, c'est arrivé à Lannion", se désole Philippe Latronche. Surtout, deux salariés se retrouvent sur le carreau.

À l'époque, c'est l'incompréhension, "ça nous avait consterné", se souvient Philippe Latronche. Une cagnotte avait d'ailleurs été ouverte et avait permis de récolter 2.000 euros pour aider les salariés.

"Ça me fout en rogne"

C'est Aurore, l'une des anciennes employées, qui a découvert la nouvelle vie de son ex-patron. "J'ai vu ça sur son Facebook", explique-t-elle. Un lien vers un article de La Nouvelle République, où elle le voit - tout sourire - vantant les mérites de son nouveau magasin de Châtellerault. De quoi raviver de mauvais souvenirs chez Aurore. "Il m'avait dit qu'il allait prendre une semaine de vacances pour voir son frère. Puis, il m'a envoyé un message d'un numéro de téléphone de Tahiti. À ce moment-là, on a compris."

"On s'est dépêché de prévenir Châtellerault", explique Philippe Latronche. "Faut pas que ça fasse de dégâts. II a fait beaucoup de mal psychologiquement et ça me fout en rogne. Ce serait dommageable que ça recommence là-bas", soupire-t-il. Les salariés ont eux prévenus leur avocate de cette soudaine réapparition.