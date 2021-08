Mondeville : une école en partie détruite par le feu

Le feu a pris dans les combles peu avant 2h du matin ce jeudi dans les locaux de l’école “Les Tilleuls” à Mondeville. Il a mobilisé une trentaine de pompiers et provoqué d’importants dégâts selon Hélène Burgat, la maire de la commune : “Au total, sept pièces endommagées dont quatre salles de classe ! Abîmées soit par un dégât feu, soit par le dégât des eaux. Ça fait à peu près un tiers du bâtiment qui est endommagé” constate l’élue, qui s’est rendu sur place dès l’alerte donnée.

La façade de l'école "Les Tilleuls" quelques heures après l'incendie © Radio France - Olivier Duc

Réorganiser la rentrée

Les dégâts sont particulièrement visibles sur la toiture et il est d'ors et déjà évident que les travaux de réparations ne seront pas terminés pour la rentrée des classes le 2 septembre prochain. “Donc aujourd'hui, ce que l'on regarde, c'est comment on peut redéployer à l'intérieur du bâtiment”. Pas simple sachant que 450 enfants sont inscrits pour l’année scolaire 2021/2022. Environ un tiers en maternelles et deux tiers en élémentaires. “Quatre classes endommagées, ça fait à peu près 100 enfants à répartir. On cherche des solutions sur site prioritairement, pour ne pas demander aux familles de faire des kilomètres. Il y a un peu d'espace disponible. On communiquera un peu plus précisément quand on aura les solutions bien définies”.

Les salles des maternelles, au rez-de-chaussée, inondées par l'eau utilisée pour éteindre le feu © Radio France - Olivier Duc

Une recherche de solution qui concerne trois communes voisines sur le Plateau de l’Est caennais : Mondeville mais aussi Colombelles et Giberville, qui se seraient bien passées de cet épisode au milieu des vacances d’été. La cause du sinistre est inconnue mais selon les premières constatations il n’y a pas eu d’effractions.