#FRACRO à #Rouen : Julien a été plus violemment touché. Il a pris plusieurs coups au visage. Il a été sonné, là ça va.



Il n'a pas de souvenirs. Moi, par contre j'en ai. Et j'ai des images. Nous porterons plainte plus tard.



Pour l'instant, on est au CHU pour examens. pic.twitter.com/g1oi73SA9I