Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans les rues dimanche soir un peu partout en Alsace pour fêter le titre de champions du monde de l'équipe de France de foot. Globalement, la soirée s'est bien passée, avec tout de même quelques incidents à Strasbourg et Mulhouse.

Alsace, France

Scènes de liesse en Alsace comme partout en France dimanche 16 juillet au soir pour la victoire de la France en finale du Mondial de football. Dans l'ensemble, la fête a été plutôt bon enfant, même si des casseurs ont sévi ponctuellement à Strasbourg et à Mulhouse.

Des casseurs s'en prennent à un restaurant à Strasbourg

Une vitrine de restaurant a été brisée à Strasbourg, derrière les Halles, rue du travail, à "la Solidarité". Des voitures de la police nationale ont aussi été caillassées dans la soirée. En tout dans l'Eurométropole, huit voitures ont été incendiées. Quatre personnes ont été interpellées à Strasbourg, les policiers disposent, entre autres, d'images de vidéo surveillance pour identifier ceux qui ont cassé la vitrine de "la Solidarité".

La vitrine du restaurant "la Solidarité" à Strasbourg brisée après la victoire des Bleus. © Radio France - Céline Rousseau

A Mulhouse, des petits groupes de casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre après le coup de sifflet final, avec des affrontements dans les secteurs de la place Franklin et de la place du marché entre 20 heures et minuit. Les policiers ont essuyé des jets de projectiles, ils ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Six d'entre eux ont été légèrement blessés. Cinq voitures de police ont aussi été dégradées. Dix personnes ont été interpellées à Mulhouse.