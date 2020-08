Mondial La Marseillaise : une bagarre éclate entre la triplette marseillais et la triplette belge

Une bagarre a éclaté lors du Mondial de pétanque La Marseillaise au parc Borély ce dimanche. Le ton est monté entre l'équipe marseillaies et l'équipe belge pour une histoire de points. Plusieurs personnes ont été blessées et certaines, ensanglantées d'après nos confrères de France 3.

Des cris et des coups au parc Borély ce dimanche après-midi. Les boulistes du Mondial de pétanque La Marseillaise ont perdu leur sang froid. Nos confrères de France 3 racontent qu'une dispute a éclaté alors que les parties de l'après-midi venaient à peine de commencer. En cause un litige entre l'équipe belge et l'équipe marseillaise. C'est au moment d'inscrire le score que le ton est monté, chaque équipe affirme avoir gagné la partie 13 points à 1. Chaque triplette commence alors à défendre son score et hausse le ton. L'arbitre est obligé d'intervenir. Il décide de disqualifier les deux équipes. Colère des joueurs qui ne se maîtrisent plus et décident de s'en prendre physiquement à leurs adversaires.

Les jambes ensanglantées

"En partant, ils nous ont menacés, ils se sont mis à courir après nous avec leurs boules, raconte à France 3 une amie présente avec la triplette belge. Ils les ont tapés pendant trois minutes, on criait à l'aide, mais personne ne bougeait". Plusieurs personnes ont été blessées et certaines, ensanglantées, ont dû être soignées par la Croix-Rouge. La bagarre s'est terminée grâce à l'intervention d'agents de sécurité

L'organisation du tournoi assure que des mesures vont être prises. Les joueurs belges souhaitent porter plainte