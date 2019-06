Mondial 2022 au Qatar : Michel Platini est sorti libre de garde à vue

L'ex-patron de l'UEFA Michel Platini a été interrogé longuement mardi par des enquêteurs sur des soupçons de corruption sur les conditions d'attribution du Mondial-2022 et sur l'organisation de l'Euro 2016 en France. L'ancienne star de l'équipe de France est ressorti libre sans qu'aucune charge n'ait été retenue à son encontre après plusieurs heures de garde à vue dans les locaux de l'office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre, près de Paris.

" Beaucoup de bruit pour rien"

"Ça a été long mais vu le nombre de questions, ça ne pouvait être que long, puisqu'on m'a posé des questions sur l'Euro 2016, la Coupe du monde en Russie, la Coupe du monde au Qatar, la Fifa", a déclaré Michel Platini à des journalistes à sa sortie de garde à vue, les traits tirés, peu avant 1H00 du matin mercredi. Il a précisé avoir répondu de façon "tranquille" à tous ces sujets. Son avocat, William Bourdon, a pour sa part dénoncé "beaucoup, beaucoup de bruit pour rien". "Nous sommes tous les deux sereins et confiants dans l'avenir", a-t-il conclu.

La justice française s’intéresse à une réunion secrète à l'Elysée en 2010

Le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire en 2016 pour "corruption privée", "association de malfaiteurs", "trafic d'influence et recel de trafic d'influence" pour examiner les conditions d'attribution des Coupes du monde de football 2018 et 2022.

La justice française s’intéresse à une réunion secrète à L'Elysée le 23 novembre 2010. Autour de la table : Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar et Michel Platini alors président de l'UEFA et vice président de la FIFA. Son but supposé : s'assurer que Platini voterait pour l'émirat quelques jours plus tard. Le 2 décembre 2010, le Mondial-2022 est attribué au Qatar, vainqueur au dernier tour face aux Etats-Unis, les américains pourtant grand favoris.

La désignation de ce richissime émirat, où les températures brûlantes en été rendent la pratique du football difficile voire impossible, avait immédiatement déclenché des soupçons de corruption, et été l'un des déclencheurs de la grave crise qui a secoué la Fifa à partir de 2015.