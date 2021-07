Après le féminicide d'Angélique, environ 300 personnes à la marche blanche pour lui rendre hommage à Monéteau

Des roses blanches et une gerbe de la mairie ont été déposées au pied d'un arbre du parc Colbert pour rendre hommage à Angélique.

Trois semaines après le drame qui a touché la ville, les habitants de Monéteau et des alentours sont toujours sous le choc. Ils étaient environ 300 ce samedi 3 juillet pour rendre hommage à Angélique, tuée en pleine rue par son ex-compagnon le 11 juin dernier. Une marche blanche a été organisée par la municipalité en accord avec la famille, à la demande des habitants.

"C'est une vraie tragédie"

Parmi les personnes présentes, la "sidération" est le mot qui revient souvent. "Ça n'aurait jamais dû arriver. Rien ne justifie un geste comme ça" témoigne une habitante. Tous sont là pour rendre hommage à la victime, mais aussi et surtout pour apporter leur soutien à sa famille. Les pensées vont vers les deux enfants de la victime, âgés de 5 ans et 18 mois. "Pour ces enfants, grandir sans leur maman et sans leur père, c'est une vraie tragédie".

Malgré la pluie, environ 300 personnes se sont réunies pour la marche blanche organisée ce samedi 3 juillet à Monéteau,entre le parc des Peupliers et le parc Colbert. © Radio France - Marie Dorcet

Le cortège est parti à 14h du parc des Peupliers, et a longé les bords de l'Yonne jusqu'au parc Colbert. La maire de Monéteau, Arminda Guiblain, a tenu un bref discours. "J'aurais préféré ne pas prendre la parole, mais il est parfois impossible de rester silencieux face à un tel drame". Plus de 200 roses blanches ont été distribuées aux personnes présentes puis déposées au pied d'un catalpa, un des arbres du parc, ainsi qu'une gerbe de la mairie.

Les personnes présentes ont observé une minute de silence dan sle parc Colbert, en hommage à Angélique, tuée par son ex-compagnon à Monéteau. © Radio France - Marie Dorcet

52ème victime de féminicide de l'année 2021

La maire a souligné qu'Angélique a été le 11 juin dernier la 52ème victime de féminicide depuis le début de l'année. Un nombre évoqué plusieurs fois parmi la foule qui, au-delà du drame monestésien, parle de son incompréhension face aux violences faites aux femmes. "Jamais on ne se serait dit que ça pouvait arriver à Monéteau, mais malheureusement, c'est le cas. La justice doit faire quelque chose pour que cela cesse."

"Pour ne jamais oublier Angélique", la ville de Monéteau va installer une plaque, et un hommage lui sera rendu tous les 25 novembre, date de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Des amis et collègues d'Angélique étaient présents à la marche blanche. © Radio France - Marie Dorcet