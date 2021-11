Féminicide à Monéteau : une plaque inaugurée en la mémoire d'Angélique, tuée par son ex-compagnon

L'affaire avait ému tout Monéteau (Yonne) : le meurtre d'Angélique par son ex compagnon, le 11 juin dernier. Six mois plus tard, ce jeudi 25 novembre, une plaque va être inaugurée en mémoire de la jeune femme à Monéteau, le même jour que la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Elle sera située dans le parc Colbert.

Au moins 102 féminicides en 2021, selon le collectif Nous Toutes

Cette plaque, France Bleu Auxerre vous en parlait déjà en juillet dernier, au moment d'une marche blanche en mémoire de la jeune femme, qui avait réuni environ 300 personnes. Cet hommage, "c'est pour ne jamais oublier Angélique". Elle a été la 52è victime de féminicide de l'année 2021, avait souligné la maire de Monéteau à l'époque. Au 23 novembre 2021, le collectif Nous Toutes comptabilise 102 victimes de féminicides, soit autant que sur toute l'année 2020.