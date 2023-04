Monique 87 ans cambriolée à Aix-en-Provence : "C'est comme un attentat !"

Monique a participé à une finale olympique dans sa jeunesse. Athlète de haut niveau, entraîneuse de l'équipe de France dans sa discipline, un tempérament bien trempé, et une ouverture naturelle vers les autres. 87 ans, et jusqu'à ce 3 mars 2023, aucun signe de faiblesse. Jusqu'à ce vendredi après-midi, 15h, où elle quitte son petit logement qu'elle loue depuis vingt ans pour aller chez le coiffeur. "Quand je suis revenue, la baie vitrée était ouverte, ma chambre sens dessus dessous, ils avaient piqué tous mes bijoux !" Les bijoux de Monique, valeur monétaire et affective bien plus encore. Elle a perdu beaucoup plus que cela.

"Comme un attentat"

La petite dame si solide a eu du mal à nous ouvrir la porte et ses yeux restent embués durant notre entretien. La force de la nature a basculé. "C'est comme un attentat. Comme si j'avais reçu un coup de couteau dans le ventre. Le jour où c'est arrivé, j'étais dans l'action, la réaction, j'ai fait toutes les démarches, la police, etc. Trois semaines plus tard, je me sens comme vidée de l'intérieur. Je suis épuisée".

Pas d'alarme... le sentiment qu'à Aix on est en sécurité

Le ou les voleurs ont grimpé par l'extérieur au premier étage de sa résidence par le balcon. En plein jour. Un pied-de-biche a suffi à ouvrir la porte vitrée coulissante. Monique a-t-elle été repérée ? Résidence bourgeoise avec deux bâtiments, grand portail, digicode, badges. Visiblement, le rempart est insuffisant. Monique n'avait pas installé de système d'alarme. Contrairement à plusieurs voisines, qui vivent seules, et désormais dans la peur d'être les prochaines cibles. "Ma voisine n'ouvre plus à personne. On s'habitue à vivre dans la peur. On est dans une société où on est sur ses gardes, chaque jour un peu plus. On se pense en sécurité à Aix alors que c'est manifestement une ville ciblée par des bandes organisées".

Aix-en-Provence championne de France des cambriolages

Loin, très loin de la carte postale, Aix-en-Provence est la ville où l'on déplore le plus de cambriolages par nombre d'habitants : 1.012 cambriolages en 2022 - soit 68,8 pour 10.000 habitants. Devant Lyon et Bordeaux. Marseille se classe 4e. "C'est un classement dont on se passerait bien. C'est certain que ce n'est pas glorieux" admet Sophie Joissains, invitée à réagir sur France Bleu Provence. La maire d'Aix souligne une légère baisse l'an dernier, mais reconnaît un problème croissant de vols de voitures autour de la gare TGV. L'élue déplore le manque d'effectifs de policiers nationaux. Avec une centaine de troupes, sa police municipale multiplie les patrouilles (elle recrute entre 6 et 10 policiers municipaux par an). 25 caméras de vidéosurveillance sont implantées dans la ville. Mais au bout du bout, Sophie Joissains insiste sur la surveillance humaine avec les opérations "Voisins Vigilants" et "Participation Citoyenne".

Les appartements sont autant visés que les villas

Amandine Ville bosse dans la pose d'alarmes et de vidéosurveillance depuis 16 ans, elle gère "Alarme Conseil et protection", une société basée à Aix-les Milles. Elle installe sur Aix entre 4 et 5 systèmes d'alarme et de vidéosurveillance par semaine. "Avant, les plus ciblées étaient les grosses maisons avec de grosses voitures. Aujourd'hui, on est sur des appartements, même au quatrième étage ! La recrudescence est une réalité sur Aix". Amandine oriente de plus en plus ses clients vers des détections extérieures, visibles, dissuasives. "L'idée est de sécuriser le foyer avant l'intrusion. Pouvoir déclencher l'alarme même en pleine nuit. Que l'intrus se dise : "Ben, ce logement est équipé, je vais voir ailleurs". Le cambriolage dure deux ou trois minutes. Et en général, la sonnerie les fait fuir". Des systèmes de fumée existent également. Le panier moyen est de 1400-1500 euros, ça peut monter jusqu'à 2000-2500 euros. Selon la patronne de la société aixoise, 90 % des personnes qui mettent une alarme font la démarche après avoir été cambriolés une première fois.

