Disparition d'Estelle Mouzin : Monique Olivier accuse à nouveau Michel Fourniret d'avoir tué la fillette

Les soupçons à l'encontre de Michel Fourniret se sont renforcés ce vendredi dans l'affaire Estelle Mouzin, après une nouvelle audition de son ex-épouse, qui a assuré qu'il avait selon elle bien tué la fillette, disparue en 2003. Entendue pendant six heures par la juge Sabine Khéris, Monique Olivier a réitéré les accusations portées contre son ex-mari, allant jusqu'à évoquer de possibles "repérages" avant l'enlèvement.

Au cours de cette audition, l'ex-compagne du tueur des Ardennes a confié que, selon elle, Michel Fourniret avait "possiblement" tué la fillette, disparue en Seine-et-Marne le 9 janvier 2003. De son côté, Michel Fourniret a tenu des propos ambigus à la juge lors de sa dernière audition en novembre dernier : "Si j'étais vous, je chercherais entre l'école et le domicile", avait-t-il confié. Des déclarations qui ont incité l'avocat du père d'Estelle Mouzin à demander que "de nouvelles fouilles puissent avoir lieu", notamment pour "comprendre ce qu'il a pu arriver à Estelle".

On a plus avancé aujourd'hui en six heures qu'en dix ans d'instruction - Me Richard Delgenes l'avocat de Monique Olivier