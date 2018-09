Monnaie, France

Le tribunal correctionnel de Tours a condamné ce vendredi 2 hommes à de la prison ferme. Il ont été arrêtés en début de semaine sur l'autoroute A10 par les douanes, à la barrière de péage de Monnaie, au nord de Tours. L'histoire commence à l'aéroport de Paris. Un homme débarque de Guyane dans la matinée. Il est guyanais. Il est pris en charge à sa descente d'avion par un autre homme, originaire du Suriname, accompagné d'un autre surinamais. Ils partent en voiture sur l'autoroute A10 avec comme destination finale Poitiers. Mais ils n'arriveront jamais dans le Poitou.

Valeur de la marchandise : entre 50.000 et 60.000 euros

C'est au péage de Monnaie que les Douanes interviennent. Dans ce genre d'affaire, le hasard a très peu sa place. Probablement que le signalement avait été fait dès l'aéroport. Dans la voiture, les douanes récupèrent 1,4 kilo de cocaïne, presque pure, achetée sans doute en Guyane et destinée à la Métropole. A la revente, la marchandise aurait rapporté entre 50.000 et 60.000€. Les 3 hommes ont été jugés en comparution immédiate. Le conducteur et la mule écopent de 2 ans de prison ferme et 40.000€ d'amende. Ils ont été incarcérés directement à la maison d'arrêt de Tours. Le troisième individu qui était dans la voiture a été mis hors de cause dans ce trafic et a été remis en liberté.