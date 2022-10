Monoxyde de carbone : Un homme de 72 ans meurt intoxiqué à Dechy

Un homme de 72 ans est mort ce matin peu avant 10 heures, intoxiqué au monoxyde de carbone. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont tenté de le réanimer, en vain. Il a été déclaré mort quelques minutes plus tard par les secours sur place. Sa femme, âgée de 68 ans, a également été intoxiquée. Prise de maux de tête, elle a été conduite au centre hospitalier de Dechy. Le couple, qui se chauffait avec un poêle à charbon, a été intoxiqué par ce gaz asphyxiant.

ⓘ Publicité

Un gaz incolore et inodore

Le monoxyde de carbone (CO) est le résultat d’une combustion incomplète, quel que soit le combustible utilisé (bois, butane, charbon, essence, gaz naturel...). Dans un environnement fermé, ce gaz devient toxique et est responsable d'une centaine de décès par an en France. Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé en quelques minutes par l'organisme, se fixe sur l'hémoglobine et peut, en cas d’intoxication importante, conduire au coma et à la mort.

Le monoxyde de carbone fait chaque année des victimes dans la région. Après avoir été respiré, ce gaz incolore, inodore et toxique, prend la place de l'oxygène dans le sang et provoque des malaises.

Comment éviter une intoxication ?

Pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France rappelle les gestes à adopter :

Avant l'hiver

Faire intervenir un plombier-chauffagiste ou une entreprise de ramonage) pour contrôler et entretenir les installations de chauffage (chaudières, poêles et inserts) et les chauffe-eau.

Faire ramoner les conduits de fumée par un professionnel et faire vérifier leur étanchéité.

Toute l'année

Aérer régulièrement le logement (au moins 10 minutes par jour) et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air (grille d’aération dans la cuisine, la salle d’eau, la chaufferie).

Les chauffages d’appoint, même munis de dispositifs de sécurité, ne doivent pas être utilisés en continu.

Les groupes électrogènes ne doivent jamais être placés dans un lieu fermé (maison, cave, garage, grenier…), mais à l’extérieur des bâtiments et éloignés des prises d’air.

Les premiers signes d’intoxication

Les premiers signes d’intoxication sont des maux de tête, nausées, malaises ou vomissements. Dans cette situation, il faut immédiatement aérer le logement et arrêter si possible les appareils à combustion. Il faut évacuer au plus vite les locaux et appeler les secours.