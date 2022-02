Monoxyde de carbone : un jeune meurt intoxiqué en Moselle

La victime est décédée à cause d'une intoxication au monoxyde de carbone.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un jeune homme de 25 ans a été trouvé inconscient par un proche, dans un logement de Longeville-lès-Metz. Selon les premiers éléments, il aurait succombé à une intoxication au monoxyde de carbone.

Les risques d'intoxication au monoxyde de carbone © Visactu - Visactu

Le monoxyde de carbone, gaz invisible et inodore, se propage vite dans l'environnement. Il peut être mortel en moins d'une heure. Maux de têtes, nausées et vomissements sont les premiers symptômes. En cas de doute, appelez les urgences en composant le 15 ou le 18, et évacuer le lieu intoxiqué.