MonSainté : La Métare, la ville à la campagne, un quartier très solidaire

Suite de notre opération #MonSainté. Ce vendredi direction la Métare au sud-est de Saint-Etienne. Derrière les imposantes barres d'immeubles se trouve une vraie solidarité de quartier. L'arrivée prochaine d'un nouveau supermarché ravit tous les habitants attachés aux commerces de proximité.

Bienvenue à La Métare, la ville à la campagne. Nous sommes à l'extrême sud-est de Saint-Etienne au pied du Pilat. C'est le quartier des imposants immeubles. Il a été créé dans les années soixante pour répondre à la pénurie de logements d'après-guerre. Le parc de l'Europe arbore ce quartier et rend service à de nombreuses familles stéphanoises. La Métare vit essentiellement autour de son centre commercial.

Le centre commercial moteur du quartier

Une vingtaine de commerçants est toujours implantée boulevard Alexandre de Fraissinette " il y en avait beaucoup plus avant" raconte une doyenne du quartier . Malgré cette nostalgie que l'on retrouve dans de nombreux quartiers les habitants trouvent l'essentiel dans ce centre commercial : mairie de proximité, pharmacie, boulangerie, primeur, supermarché, tabac, café, banque, laverie, centre de soins etc.

Un vrai service de proximité est apporté aux clients comme le raconte Anne-Laure la gérante du tabac-presse "on rentre chez nous on passe en général un bon moment même si on passe à la caisse ! [...] on a de nombreux services [...] on chouchoute les mamies, on peut par exemple leur changer les piles de leur télécommande, si monsieur a cassé son peigne et bien on en a !".

Même enthousiasme dans le café d'Esère, toujours boulevard Alexandre de Fraissinette" c'est plus qu'un quartier pour moi. Toutes les générations se retrouvent, il y a une bonne convivialité, on va dire que c'est comme une grande famille".

Des associations très dynamiques mais quelques incivilités

La vie associative est également dynamique dans le quartier comme nous le raconte avec beaucoup d'enthousiasme Nordine Lounas le directeur du centre social Alfred-Sisley "dans le quartier de la Métare la vie associative est très riche et très dynamique [...] il y a le foyer des jeunes travailleurs, la maison d'animation de la Métare, le centre-social Alfred-Sisley, le centre de loisirs de vacances [...] ça donne lieu à beaucoup de projets, des projets jeunes par exemple, là dernièrement c'était un projet de solidarité au Maroc [...] il y a un jardin partagé qui passe par l'apprentissage de l'agro-écologie".

TÉMOIGNAGE I Noredine Lounas le responsable du centre social Alfred-Sisley Copier

Le club de foot de la Métare joue également un rôle important dans le quartier. L'Union sportive Métare Saint-Etienne sud-est regroupe près de 300 licenciés du quartier mais pas que. Malheureusement, le terrain est régulièrement dégradé " la politique de la ville c'est de laisser tous les terrains ouverts, c'est bien dans l'idée, mais notre terrain en prend un coup" déplore le président du club Michel Girard qui espère que les incivilités vont s'arrêter.