Monsanto gagne contre un agriculteur du Cher

Monsanto ne devra pas indemniser Jean-Marie Desdions. Cet agriculteur de Thou, dans le nord du Cher, avait assigné la firme internationale, la tenant pour responsable de son cancer des os. Le tribunal de Lyon ne l'a pas suivi.

Pour le tribunal, il n'y a pas de causalité directe entre le Lasso de Monsanto, et la maladie professionnelle de Jean-Marie Desdions. L'agriculteur berrichon a été exposé à d'autres produits de traitement tout au long de sa carrière, ils ont pu eux aussi détériorer son état de santé. En clair, Monsanto et le Lasso ne peuvent être tenus pour seuls responsables et ne doivent donc pas payer pour tous les autres.

Un traitement dans un champs de maïs © Maxppp - Christian Watier

C'est évidemment une déception pour l'agriculteur berrichon et son avocat (Me François Lafforgues) qui connaissaient toute la difficulté de leur recours. Il s'agit ici d'une exposition chronique aux chlorobenzènes et non, comme dans une précédente affaire en Charente où Monsanto a été condamné, à une inhalation ponctuelle, démontrée de pesticides. Jean-Marie Desdions peut maintenant faire appel, mais la problématique restera la même. Reconnu en maladie professionnelle depuis 2008, l'agriculteur a déjà subi trois greffes de moelle osseuse. Le Lasso a été retiré du marché en 2007.