Monsanto : l'agriculteur charentais Paul François agressé à son domicile à Bernac

Paul François victime d'une violente agression. Les faits se sont déroulés le 30 janvier dernier au domicile de l'agriculteur, selon une information révélée par nos confrères de France 3 Nouvelle Aquitaine , et confirmée par Radio France. Deux hommes encagoulés ont agressé le céréalier dans son garage. Ils ont ligoté ses jambes et ses bras avec des serflex et ont coincé son écharpe dans la portière de la voiture pour tenter de l'étrangler. Ils ont pris la fuite et sont toujours recherchés.

La piste de l'intimidation est clairement privilégiée par les gendarmes. Selon l'avocat de Paul François, Me François Lafforgue, les deux suspects lui auraient dit "on en a marre de t'entendre et de voir ta gueule à la télé". Des prélèvements ont été effectués sur place et des analyses sont en cours. Le parquet d'Angoulême est saisi.

Le céréalier avait été intoxiqué en avril 2004. Longuement hospitalisé, il avait frôlé la mort et assure souffrir depuis de graves troubles neurologiques. Après 13 années d'un marathon judiciaire entamé en 2007, la Cour de cassation avait définitivement confirmé la responsabilité de Bayer-Monsanto dans l’intoxication de l’agriculteur en rejetant un pourvoi formé par la firme. Fin 2022, Bayer a été condamnée à verser plus de 11.000 euros à Paul François pour son intoxication au Lasso, un herbicide aujourd'hui interdit en France.