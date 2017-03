Monseigneur Marc Aillet, évêque de Bayonne-Lescar-Oloron, assume avoir couvert un prêtre pédophile

En juin 2016, l'abbé Jean-François Sarramagnan était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir violé et agressé sexuellement son neveu, de 12 ans à l'époque, dans les années 90. Monseigneur Marc Aillet a attendu six ans pour révéler l'affaire. Il assume avoir tardé.

"J'estime en âme et conscience ne pas avoir contrevenu à la loi mais d'avoir discerné que ce n'était pas le moment pour faire une action judiciaire". Voilà ce que dit ce jeudi Marc Aillet, évêque du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron après sa mise en cause dans l'émission Cash investigation mardi soir. Des journalistes de France 2 et de Mediapart ont mené une longue enquête, et affirment que 25 évêques auraient couverts 32 prêtres pédophiles. Selon les données recueillies par Médiapart, les dossiers incriminés concernent 339 victimes connues, dont 288 étaient mineures, de moins de 15 ans, au moment des faits. Parmi ces 25 évêques, cinq sont toujours en poste. Dont Monseigneur Marc Aillet chez nous.

C'est d'ailleurs le diocèse lui même qui avait révélé l'affaire Sarramagnan, en avril 2016. Le procureur de la république, Samuel Vuelta-Simon, saisi la police judiciaire, car en septembre 2015, la mère de la victime, qui vit maintenant à Clermont-Ferrand, a déposé plainte. Son fils aurait été victime d’actes de pédophilie dans les années 90 au pays Basque. Dans sa lettre, elle met en cause un abbé bayonnais, Jean-François Sarramagnan. Il est aussi l'oncle de la victime. Un dépôt de plainte certes tardif, mais qui déclenche la procédure judiciaire. Elle explique que son fils, alors âgé de 12 ans aurait été victime d’actes de pédophilie en 1990, lors d’un voyage en Pologne. Après sa mise en examen, l'homme est suspendu de ses fonctions par l'évêque.

Pourtant, Monseigneur Marc Aillet savait, et depuis longtemps. Il a attendu six ans pour signaler l'affaire à la justice, quand la famille de la victime lui a dit qu'elle allait prévenir le parquet.

Il ne s'agit pas seulement de préserver le prêtre, mais c'est aussi préjudiciable pour la victime, qui pourrait se sentir à nouveau coupable d'avoir été la cause du suicide de son bourreau - Marc Aillet

Un choix mûrement réfléchi a-t-il, expliqué ce jeudi matin : "Moi j'arrive en 2008. Ce prêtre a fait deux tentatives de suicide. Je ne suis pas au courant de ce dossier. Je suis mis au courant par le prêtre lui même, qui vient me voir avec beaucoup de gravité et de transparence pour me dire ce qui s'est passé en 1990. Mais ce prêtre est à ce moment là dans un de très grande fragilisation (sic) qui est une psychothérapie lourde qui durera deux ans, qui est en temps de reconstruction humaine et spirituelle dans un monastère, donc il n'a plus de ministère. Moi je pense en âme et conscience que je ne peux pas, à ce moment là, alors que je suis prévenu par lui, que je ne recevrai qu'après une lettre des parents qui me disent eux mêmes qu'ils n'ont jamais porté plainte et qu'ils pensent que leur fils n'est pas en mesure d'affronter une action judiciaire, je ne peux pas faire un signalement, en me disant qu'il ne s'agit pas seulement de préserver le prêtre, mais c'est aussi préjudiciable pour la victime. Qui pourrait se sentir à nouveau coupable d'avoir été la cause du suicide de son bourreau. Donc j'estime en âme et conscience ne pas avoir contrevenu à la loi mais d'avoir discerné que ce n'était pas le moment pour faire une action judiciaire".

L'abbé Jean-François Sarramagnan a ensuite quitté le monastère et retrouvé ses fonctions dans l'Eglise. "Il avait un ministère auprès des adultes, détaille Monseigneur Aillet, il pouvait parfois se trouver dans un rassemblement de jeunes, mais toujours en présence d'adulte".

Toujour selon Marc Aillet, le prêtre est aujourd'hui "capable d'affronter la justice, et désireux même de rendre compte de ses actes".