"Monsieur Heaulme, pourquoi vous tuez tous ces gens ?"

Au neuvième jour du procès de Francis Heaulme pour le double meurtre de Montigny les Metz, le gendarme Abgrall est attendu. Avant son audition, le président est longuement revenu sur les meurtres de Francis Heaulme et lui a demandé de s'expliquer.

Ce mardi matin 9 mai 2017 durant presque une heure, le président de la cour d’assises de la Moselle Gabriel Steffanus a interrogé Francis Heaulme. Il décrit les similitudes de tous ses meurtres, et lui demande de s’expliquer, sans obtenir de réponse du tueur en série.

A la barre Francis Heaulme écoute le président qui raconte lentement et d’une voix basse, par instant presque en chuchotant son parcours criminel. Le président veut des explications.

"Ces victimes, vous ne les connaissez pas. Il n’y a pas de mobile. Pourquoi vous faites ça ?"

Le président

- Monsieur Heaulme pourquoi vous faites ca ? Tous ces crimes

- Je ne sais pas.

- Quel est le mobile ?

- On se moque de moi — rachel noel (@parentnoel) May 9, 2017

Les mains posées sur le bureau devant lui, la main droite qui tremble un peu Francis Heaulme répond en articulant difficilement : "Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire". Et une nouvelle fois, il répète ce qu’il dit depuis le début de ce procès : "Montigny, ce n’est pas moi ".

Ambiance lourde dans la salle d'assises où le prdt décrit l'horreur des crimes et l'état dans lequel on a retrouvé les victimes de Heaulme — rachel noel (@parentnoel) May 9, 2017

Ambiance lourde dans la salle d'assises où le prdt décrit l'horreur des crimes et l'état dans lequel on a retrouvé les victimes de Heaulme — rachel noel (@parentnoel) May 9, 2017

L'horreur du parcours criminel détaillée

Le président déroule en une longue litanie les 9 crimes pour lesquels Francis Heaulme a été condamné. Il le dit dans des mots crus, agrémentés de détails qui font frémir la cour d’assise.

Le président continue la litanie des meurtres ...51 coups de couteau, 81 coups de tournevis...

Heaulme — rachel noel (@parentnoel) May 9, 2017

Il insiste sur les similitudes. Ce sont des meurtres violents, désorganisés, sans mobile, avec des victimes partiellement déshabillées, et Heaulme est à chaque fois hospitalisé après.

Prdt - Y a des circonstances où vous voyez rouge ?

Heaulme : - Je ne répondrais à aucune question. Je ne vous écoute plus. — rachel noel (@parentnoel) May 9, 2017

Le président

- On veut savoir.

Heaulme

- Pour m'enfoncer... — rachel noel (@parentnoel) May 9, 2017

Le tueur en série ne veut pas parler

Plusieurs fois, le président redemande à Heaulme "Pourquoi ? Il y a des circonstances où vous voyez rouge". Mais Francis Heaulme ne veut plus parler.Il dit qu'il ne répondra plus et écoute muet, les descriptions insoutenables du président qui refait encore en détail ce parcours criminel. Il énumère un à un les meurtres du tueur en série.

Le président poursuit

- Laurence 17 coups de couteau..une lame de 13 cm..une longue agonie..

On a l'estomac noué et retourné #Heaulme — rachel noel (@parentnoel) May 9, 2017

Un instant, on a le sentiment que Francis Heaulme va répondre. Le temps se suspend. Le silence envahit la salle.... Et le moment est passé. Francis Heaulme ne veut pas répondre. Trois fois durant cette heure d’interrogatoire, il a redit qu’il n’avait pas tué les enfants de Montigny.