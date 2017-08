Mont Blanc : « des morts auraient pu être évités »

Au moins cinq morts et deux disparus depuis le début du mois d’août, dans le Mont Blanc. Le patron du PGHM de Chamonix dénonce certains comportements « inconscients » et estime que « des morts pourraient être évités ».

Le bilan est lourd dans le Mont Blanc depuis le début du mois d’août, avec au moins cinq morts et deux disparus. Et dans certains, ces accidents mortels auraient pu être évités selon le lieutenant-colonel Stéphane Bozon, commandant du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Chamonix. « Pour moi il y a de l’inconscience et un manque de préparation » selon Stéphane Bozon.

Il rappelle que « le Mont Blanc ne se gagne pas du jour au lendemain, il faut déjà avoir fait un sommet de 3000/4000 mètres, avoir marché avec des crampons et bien sûr partir avec du matériel adapté ». Sans parler des données météo qu’il faut recouper. Le temps est instable en ce moment.

De la connerie humaine

Le phénomène qui inquiète le patron du PGHM de Chamonix en ce moment, est le trail en haute montagne. Des traileurs se lancent avec des chaussures bien trop légères, « des chaussures de sport sans crampons, ou avec des petites pointes qui n’offrent aucune adhérence ». Pour le lieutenant-colonel Stéphane Bozon c’est un comportement qui va au-delà de l’inconscience, « c’est de la connerie humaine ».

Quelques conseils de bon sens