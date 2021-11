Les secouristes du PGHM de Chamonix sont intervenus sur le glacier de Talèfre ce week-end pour deux alpinistes espagnols bloqués à plus de 3000 mètres d'altitude. Un des deux alpinistes s'est cassé les deux jambes ce samedi. Au final, l'intervention s'est terminée ce dimanche matin.

Mont-Blanc : deux alpinistes espagnols secourus, plus de 20 heures d'intervention pour les secouristes

Les secouristes du PGHM ont eu fort à faire ce week-end sur le massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie). Deux alpinistes espagnols se sont en effet retrouvés bloqués à plus de 3000 mètres d'altitude, dans la face sud des Droites, du côté du glacier de Talèfre. Un des deux alpinistes, militaire de profession, a dévissé et a fait une chute. Ses deux jambes se sont brisées.

Plus de 20 heures d'intervention

Le collègue alpiniste non-blessé appelle alors les secours à la mi-journée ce samedi. Neuf secouristes du PGHM de Chamonix s'engagent à pied à leur recherche, les conditions météo ne permettant pas d'engager un hélicoptère.

Vers une heure du matin, dimanche, l'hélicoptère a finalement pu transporter le blessé avec un médecin, puis, plus tard dans la matinée, le reste de l'équipage. Le blessé, hospitalisé en urgence, était dans un état critique mais son pronostic vital n'est plus engagé. Au total, plus de vingt heures d'intervention pour le PGHM de Chamonix, avec une météo défavorable.