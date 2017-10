Mont Blanc/Haute-Savoie : encore deux morts dans le couloir du Goûter

Deux alpinistes, un homme et une femme d'origine tchèque, sont morts mardi et mercredi au cours de leur ascension du mont Blanc (Haute-Savoie) par la voie normale dans le couloir du Goûter. La faute technique semble être en cause.

Deux nouvelles victimes sont à déplorer dans le mont Blanc dans le couloir du Goûter. Ce mardi 3 octobre 2017 à 21h30 un alpiniste tchèque d’une trentaine d’années a basculé dans le couloir du Goûter au moment de son arrivée sous l’ancien refuge et a chuté de 600 mètres.

Ce mercredi en fin de matinée, c’est une ressortissante tchèque du même âge qui a fait une chute fatale alors qu’elle était dans le tiers supérieur de l’aiguille du Goûter en compagnie de neuf compagnons.

A chaque fois la faute technique semble être en cause, mais l'enquête devra le déterminer.

Le bilan est dramatique pour l'été 2017 : 14 morts accidentelles dans la voie normale du mont Blanc.