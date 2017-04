Mont-Blanc : toujours aucune nouvelle d’un alpiniste taïwanais

Le jeune homme âgé de 25 ans a été vu pour la dernière fois samedi dernier sur la face nord du Mont-Blanc du Tacul. Malgré les recherches entamées par le PGHM de Chamonix, il reste introuvable. La gendarmerie a lancé un appel à témoin.

Cela fait maintenant plus de six jours que le jeune alpiniste taïwanais n’a plus donné signe de vie. Selon le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, cet homme de 25 ans a passé la nuit de vendredi à samedi dernier au refuge des Cosmiques à plus de 3 600 mètres d’altitude. Il aurait ensuite été aperçu sur la face nord du Tacul, la voie normale vers le sommet du toit de l’Europe.

C’est le consulat de Taïwan à Genève qui, mardi soir, a alerté le PGHM. Les recherches menées mercredi et ce jeudi n’ont rien donné. Le jeune homme, salarié du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), aurait rejoint Chamonix en bus. Il mesure 1m70 et est de corpulence fine (60 kg). Il serait vêtu d’un blouson vert gris de type Gore-Tex. Il porterait également un sac à dos vert et une sacoche pour appareil photo.

Les gendarmes du PGHM de Chamonix ont lancé un appel à témoins. Si vous avez des informations, téléphonez au 04 50 53 16 89.