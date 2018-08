Un alpiniste italien qui effectuait en solitaire l'ascension de la réputée et difficile voie Walker des Grandes Jorasses, en Haute-Savoie, est mort vers midi ce lundi 20 août. Il aurait été victime d'un dévissage.

Chamonix-Mont-Blanc, France

Un alpiniste est mort ce lundi 20 août dans le massif du Mont-Blanc. Il entreprenait en solitaire l'ascension de la voie Walker des Grandes Jorasses (4.208 mètres), l'une des voies les plus réputées en Haute-Savoie et réservée aux alpinistes les plus expérimentés.

L'homme était de nationalité italienne, selon le PGHM (Peloton de gendarmerie de haute-montagne) de Chamonix.

Selon les secours qui sont intervenus par hélicoptère, cet alpiniste aurait été victime d'un dévissage aux alentours de midi et aurait chuté de plusieurs centaines de mètres.