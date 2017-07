Mont-Blanc: un alpiniste polonais meurt dans le couloir du Goûter

Un alpiniste polonais de 35 ans est mort ce jeudi soir dans le Couloir du Goûter. Il a été emporté par un rocher qui s'est détaché.

Un alpiniste polonais de 35 ans a été emporté dans la chute d'un rocher hier soir jeudi vers 19h30 dans le couloir du Goûter, une des voies d'accès au Mont-Blanc les plus empruntées.

Il a fait une chute mortelle d'une vingtaine de mètres. Il redescendait du Mont-Blanc avec une cordée d'une dizaine d'autres alpinistes lorsqu'il a été touché par la chute d'un rocher. Les conditions d’intervention des secours ont été délicates en raison d'une mauvaise visibilité. Les gendarmes du PGHM sont chargés de l'enquête.

Le couloir du Goûter est l'un des plus fréquentés et reste sujets à des chutes de pierres et de rochers très fréquentes sur une zone d'une centaine de mètres.

Samedi dernier, un alpiniste autrichien de 65 ans avait trouvé la mort dans ce même couloir.