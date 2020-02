Mont-Blanc : un parapentiste sauvé par sa voile à l'Aiguille du Midi

Grosse frayeur ce vendredi pour un parapentiste dans le massif du Mont-Blanc. Selon le PGHM (Peloton de Gendarmerie de haute-Montagne) de Chamonix, cet homme a raté son décollage vers 11h30 dans le secteur de l'Aiguille du Midi.

Il a glissé coté nord et a été rattrapé in extremis par sa voile accrochée à un bloc rocheux, évitant une chute de plusieurs centaines de mètres. Il a pu être récupéré indemne et redescendu à Chamonix.